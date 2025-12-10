Штаб хоккейного клуба «Трактор» признал ошибку с трансфером Зака Фукале

Гендиректор команды Иван Савин высказался об уходе голкипера в летнее межсезонье

Гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин полагает, что штаб челябинского клуба допустил ошибку, не сохранив в команде после сезона-2024/2025 канадского голкипера Зака Фукале. Об этом один из руководителей «черно-белых» сообщил в интервью федеральным СМИ в Москве.

В интервью порталу «Матч-ТВ» Иван Савин сообщил, что в клубе не удовлетворены игрой и результатами команды, но «головы пеплом» не посыпают. По словам гендиректора ХК «Трактор» еще в этом сезоне можно все исправить — до окончания трансферного окна осталось полтора месяца. Это время штаб «черно-белых» будет эффективно использовать для того, чтобы найти варианты для усиления состава.

Один из боссов «черно-белых» также ответил на вопрос по поводу ухода из команды в летнее межсезонье голкипера Зака Фукале.

«Вполне вероятно, что мы совершили ошибку, не сумев удержать в Челябинске Зака Фукале. Но сейчас мы смотрим вперед. Гораздо важнее обращать внимание на решения, которые нам предстоит принять. Концентрируемся именно на них», — заявил Иван Савин.

Сейчас ХК «Трактор» остался без главного тренера. Иван Савин сообщил, что в ближайшие два-три дня клуб определится с кандидатурой специалиста, который возглавит команду.

«Мы рассматриваем разные варианты. Речь идет об очень сильных специалистах. Думаем, в какой конструкции будет выглядеть наш тренерский штаб», — добавил Иван Савин.





Напомним, что на текущий момент ХК «Трактор» занимает 6-е место в Восточной конференции. 8 декабря стало известно, что клуб расстался с исполняющим обязанности главного тренера Рафаэлем Рише. Молодой тренер, принявший команду после ухода Бенуа Гру, не смог показать со своими подопечными хорошие результаты. При нем «черно-белые» потерпели 6 поражений в 8 матчах.