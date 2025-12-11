Экс-тренер «Трактора» Рафаэль Рише подписал контракт с омским «Авангардом»

Канадский специалист в сибирском клубе станет помощником Ги Буше

Расторгнувший контракт с «Трактором» Рафаэль Рише недолго оставался без работы. Сегодня, 11 декабря, стало известно, что канадский специалист вошел в тренерский штаб омского «Авангарда». Он станет ассистентом наставника команды Ги Буше, подписав контракт с сибирским клубом до 2027 года. Информацию подтвердили в штабе ХК «Авангард».

Рафаэль Рише исполнял обязанности главного тренера «Трактора» после ухода Бенуа Гру. Накануне, 8 декабря, канадский тренер объявил об уходе из «Трактора» по собственному желанию.

«Несмотря на весьма молодой возраст, Рафаэль уже хорошо известен в нашей лиге. После того как он стал доступен для предложений, мы быстро смогли договориться о контракте. Одним из ключевых моментов стала заинтересованность Ги Буше в приглашении Рафаэля Рише. Тренер уже в Омске и в ближайшие дни начнет свою работу с командой», — выступил с официальным заявлением генменеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин.

На протяжении всей карьеры 31-летний Рише трудился в юниорских канадских лигах. В 2024 году вошел в тренерский штаб челябинского «Трактора», с которым дошел до финала Кубка Гагарина.