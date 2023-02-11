Челябинский клуб «Трактор» уступил «Адмиралу» в овертайме в чемпионате КХЛ

На домашней площадке южноуральцы проиграли со счетом 2:3

Сегодня, 11 февраля, челябинский хоккейный клуб «Трактор» уступил «Адмиралу» в чемпионате КХЛ со счетом 2:3, но в овертайме взял одно очко. У «черно-белых» отличились Илья Карпухин и Сергей Калинин. Челябинцы продолжают борьбу за место в плей-офф, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».После победы над минским «Динамо» тренерский штаб «Трактора» не стал вносить изменения в состав команды. Хозяева активно провели стартовые минуты первого периода. «Черно-белые» чаще бросали по воротам соперника. Счет в матче мог открыть Никита Тертышный, но форвард попал в каркас ворот.Во втором отрезке челябинцы продолжали контролировать шайбу. Южноуральцы все также много бросать, но никак не могли забить. На последних минутах периода голкипер «Трактора» допустил ошибку и ей воспользовался Павел Шэн — 0:1. А Либор Шулак за 55 секунд до сирены увеличил преимущество гостей.В заключительном периоде подопечные Анвара Гатиятулина пытались сравнять счет и спойлер, им это удалось. Сначала Илья Карпухин отыграл одну шайбу, а Сергей Калинин в большинстве сделал счет равным. Поединок продолжился в овертайме, где сильнее оказались хоккеисты «Адмирала» — 2:3.«Трактор» продолжает отчаянную борьбу за место в восьмерке сильнейших на «Востоке». Следующий поединок «черно-белые» проведут дома 16 февраля против ХК «Сочи».