Сегодня, 11 февраля, челябинский хоккейный клуб «Трактор» уступил «Адмиралу» в чемпионате КХЛ со счетом 2:3, но в овертайме взял одно очко. У «черно-белых» отличились Илья Карпухин и Сергей Калинин. Челябинцы продолжают борьбу за место в плей-офф, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Во втором отрезке челябинцы продолжали контролировать шайбу. Южноуральцы все также много бросать, но никак не могли забить. На последних минутах периода голкипер «Трактора» допустил ошибку и ей воспользовался Павел Шэн — 0:1. А Либор Шулак за 55 секунд до сирены увеличил преимущество гостей.
В заключительном периоде подопечные Анвара Гатиятулина пытались сравнять счет и спойлер, им это удалось. Сначала Илья Карпухин отыграл одну шайбу, а Сергей Калинин в большинстве сделал счет равным. Поединок продолжился в овертайме, где сильнее оказались хоккеисты «Адмирала» — 2:3.
«Трактор» продолжает отчаянную борьбу за место в восьмерке сильнейших на «Востоке». Следующий поединок «черно-белые» проведут дома 16 февраля против ХК «Сочи».
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