Артемий Панарин дал мастер-класс юным хоккеистам из академии «Трактор»

А также обсудил с Алексеем Текслером перспективы развития хоккея в Челябинской области

Один из самых известных воспитанников южноуральского хоккея Артемий Панарин летние каникулы проводит в Челябинской области. Он посетил академию «Трактор», где дал мастер-класс юным хоккеистам, а также встретился с губернатором Алексеем Текслером и обсудил с ним перспективы развития хоккея в родном для спортсмена городе Коркино, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Звезда НХЛ, форвард клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» не только пообщался с юными хоккеистами в академии «Трактор», но и познакомился с инфраструктурой и возможностями современного спортивного объекта. Компанию ему в этом составил известный тренер Олег Знарок, под руководством которого сборная России завоевала золото Олимпийских игр — 2018.

«Очень рад побывать на родине — в Коркино, в Челябинске. Удивился такому шикарному проекту, как Академия „Трактор“, все здесь на шикарном уровне. Спасибо организаторам, что уделяют внимание детскому спорту. Это очень важно. Не всегда удается найти время на такие мастер-классы, но когда получается — участвую с удовольствием. Надеюсь, удалось повлиять на желание ребят играть в хоккей», — отметил Артемий Панарин.

Известный хоккеист также накануне встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Он обсудил с главой региона возможные будущие совместные проекты. Артемий Панарин поблагодарил губернатора за внимание и поддержку в развитии массового и детско-юношеского хоккея.