Хоккейный клуб «Трактор» назначил Евгения Корешкова главным тренером команды

Он будет работать в челябинской команде как минимум до конца сезона‑2025/2026

Евгений Корешков официально стал главным тренером хоккейного клуба «Трактор». Об этом сообщило руководство челябинской команды сегодня, 16 декабря. Специалист будет работать в этой должности как минимум до конца сезона‑2025/2026, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

«Он почти месяц работает с основным составом, хорошо знает имеющихся в распоряжении хоккеистов и готов в ближайшее время наладить игру и результаты команды. Амбициозность Евгения Геннадьевича подкрепляется опытом, поэтому выбор пал именно на его кандидатуру», — так прокомментировал свое решение генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков.

Евгений Корешков родился 11 марта 1970 года в Усть-Каменогорске. Как игрок в составе магнитогорского «Металлурга» он дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны, Суперкубок Европы и дважды — Евролигу. Как тренер работал в командах КХЛ — «Металлурге», «Барысе», ЦСКА и СКА. С московскими армейцами становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022).

Специалист присоединился к тренерскому штабу «Трактора» 21 ноября 2025 года, став помощником и. о. главного тренера команды Рафаэля Рише. 8 декабря после серии неудачных результатов руководство «черно-белых» уволило канадского специалиста, разорвав с ним контракт. Спустя три дня стало известно, что Рафаэль Рише вошел в тренерский штаб омского «Авангарда».

В ближайшем матче «Трактор» сыграет 19 декабря на своей площадке принципиальное дерби с магнитогорским «Металлургом».