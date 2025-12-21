Хоккейные клубы «Трактор» и «Динамо» совершили обмен нападающими

В результате сделки челябинцы отдали Семена Дер-Аргучинцева, а получили Максима Джиошвили

Челябинский «Трактор» и московское «Динамо» совершили сделку, обменявшись форвардами. В столицу переезжает Семен Дер-Аргучинцев, а Максим Джиошвили продолжит карьеру за южноуральский клуб. Информацию об обмене нападающими подтвердили в штабе двух хоккейных команд.

В чемпионате КХЛ сезона-2025/26 форвард «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев провел 33 матча и набрал 23 (2+21) очка. На счету Максима Джиошвили 36 игр за «Динамо», в которых он набрал 9 (3+6) баллов. Отметим, что форвард «бело-голубых» в прошлом сезоне завоевал бронзовые медали с московским «Динамо», отметившись в розыгрыше Кубка Гагарина 9 (5+4) баллами в 17 встречах и побив личный рекорд на набранным очкам за сезон (16 голов и 17 передач).

«Обмен с „Динамо“ несет в себе несколько задач. Оба хоккеиста прошли свой пик в нынешних клубах и нуждаются в смене обстановки, поэтому для каждой стороны трансфер пойдет на пользу. Максим Джиошвили один из лучших нападающих КХЛ с акцентом на оборонительные функции и стабильной игрой в неравных составах. При этом форвард способен набирать по 30 очков за сезон, имеет хороший бросок и очень полезен на „пятаке“», — отметил генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков.

В штабе челябинского клуба полагают, что Максим Джиошвили поможет «Трактору» в решении текущих и долгосрочных игровых вопросов. И поблагодарили за игру Семена Дер-Аргучинцева, который «внес значительный вклад в командный успех».

Напомним, что ХК «Трактор» на текущий момент занимает 6-ю строчку в Восточной конференции чемпионата КХЛ. Накануне челябинцы уступили в южноуральском дерби магнитогорскому «Металлургу» со счетом 4:7. Впереди у «черно-белых» серия из четырех гостевых матчей, первый соперник астанинский «Барыс», игра с которым состоится 23 декабря.