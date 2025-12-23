Хоккейный клуб «Трактор» одержал «сухую» победу над «Барысом» и прервал серию поражений

Челябинцы выиграли у астанинцев со счетом 2:0, а главным героем матча стал голкипер Сергей Мыльников

Хоккеисты челябинского «Трактора» прервали серию из пяти поражений подряд в чемпионате КХЛ, выиграв в гостевом поединке у астанинского «Барыса» со счетом 2:0. Героем матча стал голкипер «черно-белых» Сергей Мыльников, сыгравший на «ноль», набрал результативный балл новобранец «Трактора» Максим Джиошвили, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Чего ожидать от «Трактора»? Этот вопрос был очень актуальным для челябинских болельщиков. Очевидно, что команда сейчас находится не в лучшем физическом и (главное — психологическом!) состоянии. К матчу с «Барысом» наша команда подошла с серией из пяти поражений кряду. С другой стороны, были и позитивные новости и вера в то, что «Трактор» прервет серию неудач.

Во-первых, любопытно было посмотреть в деле новобранца Максима Джиошвили. Он появился в «Тракторе» в результате обмена с московским «Динамо». Кстати говоря, форвард произвел неплохое впечатление в матче с «Барысом», и даже отметился одной результативной передачей. Во-вторых, в день матча исполнилось 26 лет нападающему Виталию Кравцову. Наконец, вернулись в строй пара основных защитников команды Григорий Дронов и Сергей Телегин.

Вот только дебют встречи не давал поводов для радости: уже на 32-й секунде Василий Глотов заработал ненужное удаление, нарушив правила на сопернике, который никак не угрожал воротам «черно-белых». Наши парни выстояли, а затем дважды сами играли в формате «5×4». Увы, но спецбригады большинства остроты у ворот соперника не создали. Более того, выскочивший из штрафного бокса Макс Уиллман едва не открыл счет в матче.

В середине периода сделали это хоккеисты «черно-белых». Это Михаил Горюнов-Рольгизер классно обработал передачу от Владимира Жаркова, убежал от оппонента и нанес хороший кистевой бросок, к которому голкипер «Барыса» Андрей Шутов оказался не готов — 0:1. В концовке периода «Трактор» удвоил преимущество после быстрой многоходовки, которую завершил Логан Дэй — 0:2.

В дебюте второй 20-минутки пару раз огрызнулся. Чего стоит голевой момент, в котором не попал в пустой угол ворот Семен Симонов! Хозяева на кураже провели еще несколько неплохих позиционных атак. В одной из них Алихан Омирбеков опасно бросал после скидки Райли Уолша. «Трактор» держал оборону во многом благодаря надежной игре голкипера Сергея Мыльникова.

Вратарь «черно-белых» продолжал творить чудеса и в третьем периоде. «Барыс» продолжал оказывать давление на ворота «Трактора», подолгу гостил в чужой зоне, наносил броски с разных дистанций. Челябинцы изредка огрызались, но остроты у ворот соперника не создавали.

Ближе к концу матча активность «Барыса» стала спадать. Сложилось такое впечатление, что хоккеисты астанинского клуба просто потеряли веру в то, что можно спасти этот поединок и забить хотя бы гол престижа. «Трактор» удержал победный счет, а Сергей Мыльников оформил свой первый «сухарь» в сезоне.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 23 декабря. «Барыс» (Астана) — «Трактор» (Челябинск) — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Михаил Горюнов-Рольгизер (Владимир Жарков), 07:46 (5×5).

0:2 — Логан Дэй (Андрей Светлаков, Максим Джиошвили), 19:05 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Сергей Мыльников («Трактор»)

Провел первый «сухой» матч в сезоне, помог команде удержать победный счет. В его активе 30 сэйвов.

Михаил Горюнов-Рольгизер («Трактор»)

Открыл счет в матче, эта заброшенная шайба сыграла важнейшую роль в победе команды.

Максим Джиошвили («Трактор»)

В своем дебютном матче за «черно-белых» сделал результативную передачу. Произвел неплохое впечатление, но остался на «сухом пайке» во втором и третьем периодах.

Послезавтра, 25 декабря, хоккеисты «Трактора» продолжат гостевую серию матчей с тольяттинской «Ладой». В этом году челябинцам предстоит сыграть также на выезде с «Ак Барсом» (27 декабря) и «Металлургом» (29 декабря).

Фото: пресс-служба ХК «Барыс» (Астана).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).