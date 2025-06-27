Хоккейный клуб «Трактор» нашел замену Максиму Шабанову

Челябинская команда вернула из Америки перспективного 19‑летнего Артемия Низамеева

В Челябинск возвращается Артемий Низамеев — талантливый и перспективный форвард, который последние три сезона провел в юниорской американской хоккейной лиге. ХК «Трактор» заключил с игроком контракт до конца сезона-2025/2026. В перспективе молодой хоккеист может стать одним из лидеров челябинского клуба и даже заменой покинувшему команду Максиму Шабанову, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ХК «Трактор».

Воспитанник челябинского хоккея на слуху у специалистов и экспертов. Многие из них в свое время называли Артемия Низамеева одним из самых талантливых российских хоккеистов (впрочем, он таковым и остается). Уже в 15‑летнем (!) возрасте он дебютировал за «Белых медведей» в МХЛ. В общей сложности за «молодежку» он провел 31 матч, в которых набрал 17 (9+8) очков.

Летом 2022 года он отправился за океан, где провел три сезона в юниорской американской хоккейной лиге USHL. И, если судить по статистике, то дела у него в США складывались неплохо — 155 матчей, 118 очков. Получив хороший опыт и практику, Артемий Низамеев возвращается домой, в Челябинск. «Трактор» подписал с ним двусторонний контракт до конца сезона-2025/2026.

В какой команде системы «Трактор» начнет сезон молодой талант, пока неясно. Уровень мастерства у него такой, что он может сразу зайти в основу челябинского клуба. Вероятен вариант, при котором первые матчи Низамеев проведет в «Челмете». И, если там себя проявит, получит вызов в «Трактор».

Важно то, что воспитанник «Трактора» возвращается домой и будет на виду у тренерского штаба челябинского клуба. Если ему удастся реализовать свой потенциал уже в ближайшем сезоне, он может стать одним из лидеров команды, сделать себе яркую карьеру.

Напомним, ранее стало известно, что покинет «Трактор» Максим Шабанов — один из лидеров команды, лучший ее бомбардир по итогам сезона-2024/2025. Агент хоккеиста сообщил, что ведет переговоры с рядом клубов НХЛ, а сам игрок попрощался с челябинскими болельщиками в соцсетях.