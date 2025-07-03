Хоккеист Максим Шабанов подписал контракт с клубом «Нью-Йорк Айлендерс»

Челябинец заработает 975 тысяч долларов за сезон-2025/2026

Челябинский хоккеист Максим Шабанов подписал годичный контракт новичка с клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». Он заработает 975 тысяч долларов за сезон-2025/2026. Руководство американского клуба сообщило об этом на своем официальном сайте.

24-летний форвард на протяжении всей карьеры выступал за челябинский «Трактор». В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ он набрал 67 (23+44) очка, став самым результативным игроком клуба. В плей-офф Шабанов забросил 10 шайб и сделал 10 голевых пасов, помог «черно-белым» дойти до финала Кубка Гагарина.

Шабанов вошел в символическую сборную сезона-2024/2025 КХЛ, всего в лиге за 243 матча (включая плей-офф) хоккеист набрал 181 (80+101) очко.