В чемпионате КХЛ сезона-2025/2026 сыграют 22 команды

В стартовом матче 5 сентября за Кубок Открытия сразятся «Локомотив» и «Трактор»

Стала известна дата старта нового сезона в чемпионате КХЛ — 5 сентября в матче за Кубок Открытия сыграют хоккейные клубы «Локомотив» и «Трактор». В турнире примут участие 22 команды. Расписание первых домашних матчей сезона-2025/2026 было опубликовано сегодня, 3 июля, на сайте КХЛ.

В чемпионате КХЛ стало одной командой меньше. Из-за финансовых проблем вынужден был отказаться от участия в турнире подмосковный «Витязь». Тольяттинская «Лада», выступавшая в сезоне-2024/2025 в конференции «Восток», теперь будет представлена на «Западе».

По традиции в первый игровой день чемпионата КХЛ нового сезона состоится матч за Кубок Открытия между финалистами последнего сезона — 5 сентября в Ярославле сразятся за трофей «Локомотив» и челябинский «Трактор». На следующий день состоятся еще три поединка: «Металлург» — «Ак Барс», «Торпедо» — «Салават Юлаев», ЦСКА — «Динамо» (Мск).

Отметим, что позже всех начнут домашние матчи «Трактор» (19 сентября) и минское «Динамо» (22 сентября). Первым соперником «черно-белых» на челябинском льду станет нижнекамский «Нефтехимик». Полный календарь сезона-2025/2026 чемпионата КХЛ будет опубликован на сайте КХЛ завтра, 4 июля.