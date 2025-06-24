Хоккейный клуб «Трактор» продал Егора Попова в «Адмирал»

За два года форвард так и не смог закрепиться в челябинской команде

Хоккейный клуб «Трактор» заключил сделку с «Адмиралом», в результате которой в обмен на денежную компенсацию в дальневосточную команду отправился форвард Егор Попов. В составе «черно-белых» хоккеист провел два не самых лучших сезона, так и не став ключевой фигурой в команде. Информацию о переходе игрока подтвердили в штабе ХК «Трактор».

Егор Попов пополнил состав «черно-белых» летом 2023 года. В общей сложности он провел за челябинский клуб 57 матчей, в которых набрал 17 (5+12) очков. Вместе с «Трактором» он стал серебряным (2025) и бронзовым (2024) призером чемпионата КХЛ.

Штаб челябинского клуба заключил сделку с «Адмиралом» из Владивостока. Следующий сезон Егор Попов проведет в дальневосточном клубе. Взамен «Трактор» получит от «Адмирала» денежную компенсацию.

Отметим, что Егор Попов провел в «Тракторе» два сезона. Однако «своим» в челябинской команде так и не стал, чаще появлялся на льду в четвертой тройке нападения, результативностью не блеснул.

Напомним, что ранее стало известно об уходе из «Трактора» защитника Артема Блажиевского. Он следующий сезон проведет в омском «Авангарде». Кроме того, попрощался с болельщиками челябинского клуба один из лидеров команды Максим Шабанов. Он планирует уехать в Северную Америку в один из клубов НХЛ.