Хоккейный клуб «Металлург» с победы стартовал во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина

Магнитогорцы уверенно выиграли на своей площадке у московского «Спартака» — 4:0

С победы стартовали во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина хоккеисты «Металлурга». Сегодня, 17 марта, магнитогорский клуб одержал уверенную победу на своей площадке над столичным «Спартаком» — 4:0. У южноуральцев шайбы забросили Люк Джонсон, Дмитрий Силантьев, Егор Яковлев иНикита Гребенкин, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Залогом победы магнитогорского клуба над «Спартаком» стал успешно проведенный первый период. Хозяева льда мощно провели стартовый отрезок матча, забросив две безответные шайбы. Сначала реализовал большинство американский форвард «сталеваров» Люк Джонсон. А четыре минута спустя уже в равных составах удвоил преимущество «Металлурга» Дмитрий Силантьев. Гости ответили супермоментом, когда Владислав Еременко выбил шайбу буквально с ленточки и не дал Шэйну Принсу протолкнуть ее в ворота.

Во втором периоде первым номером больше играли «красно-белые». Но выгоду из позиционных атак они не извлекли. А затем «Магнитка» забила еще одну шайбу. Хозяева льда убежали в стремительную контратаку. Ее логичным завершением стал бросок Романа Канцерова, который голкипер «Спартака» парировал, а на добивании первым оказался капитан магнитогорцев Егор Яковлев — 3:0.

Надо отдать должное гостям, они очень старались. И заслуживали того, чтобы забить гол престижа. Опасно бросали по воротам Александр Пашин и Максим Цыплаков. Здорово на последнем рубеже действовал голкипер «Металлурга» Илья Набоков, который как минимум в трех случаях спас команду от гола. В концовке Никита Гребенкин забивал уже в пустые ворота, когда москвичи пошли ва-банк и сняли вратаря на шестого полевого игрока.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. Четвертьфинал.

17 марта. «Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Люк Джонсон (Робин Пресс, Данила Юров), 08:35 (5×4).

2:0 — Дмитрий Силантьев (Владислав Еременко), 12:13 (5×5).

3:0 — Егор Яковлев (Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев), 36:31 (5×5).

4:0 — Никита Гребенкин, 59:39 (en).

Счет в серии: 1-0.

Следующий матч команды проведут также в Магнитогорске. Игра состоится 19 марта в арене «Металлург».

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