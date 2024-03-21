Николай Голдобин помог «Спартаку» выиграть у «Металлурга» в Кубке Гагарина

Экс-игрок магнитогорского клуба оформил дубль в третьем матче серии плей‑офф

Хоккеисты «Металлурга» уступили столичному «Спартаку» в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина со счетом 2:5. Одним из героев поединка стал экс-форвард магнитогорского клуба Николай Голдобин. Он забросил две шайбы в ворота «Металлурга» и помог «Спартаку» выиграть матч. Счет в серии 2-1 в пользу магнитогорского клуба, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первом периоде игровым и территориальным преимуществом владел «Металлург». Однако материализовать опасные моменты в заброшенные шайбы южноуральцам не удавалось. Зато хозяева льда были эффективны: им удалось реализовать свои моменты, забросив две безответные шайбы. Так, Максим Цыплаков и Иван Морозов сделали неплохой стартовый задел на успех в матче.

Ярким и интересным получился второй поединок, который прошел на встречных курсах. Обе команды ярко проявили себя в атакующих действиях. Удивительно, но в этом отрезке матча шайба лишь раз побывала в воротах. Денис Зернов успешно сыграл на «пятаке» и сократил отставание в счете.

В дебюте третьего периода «Магнитка» выровняла положение. Точный бросок из левого круга вбрасывания удался Макару Хабарову. Казалось, в игре наметился перелом. Однако пребывавший до этого в тени Николай Голдобин напомнил о себе магнитогорским болельщикам. Экс-форвард «Металлурга» вывел москвичей вперед. Он же и поставил победную точку в матче, когда его бывшая команда пошла ва-банк, сняв вратаря на шестого полевого игрока.

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22 марта. «Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Максим Цыплаков (Андрей Локтионов), 04:34 (5×5).

2:0 — Иван Морозов (Павел Порядин), 17:28 (5×5).

2:1 — Денис Зернов, 20:15 (5×5).

2:2 — Макар Хабаров (Артем Минулин, Александр Петунин), 41:59 (5×5).

3:2 — Николай Голдобин (Иван Морозов), 46:47 (5×5).

4:2 — Павел Порядин (Дмитрий Вишневский, Александр Бурмистров), 51:43 (5×5).

5:2 — Николай Голдобин (Иван Морозов), 57:59 (en).

Счет в серии: 1-2.

«Спартак» победил со счетом 5:2 и сократил отставание в серии 1-2. Следующий матч состоится 23 марта также на домашней арене «красно-белых».