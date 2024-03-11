Хоккейный клуб «Металлург» вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина

Победу магнитогорцам над «Амуром» принес точный бросок Никиты Гребенкина

Сегодня, 11 марта, оформили выход в следующий раунд Кубка Гагарина хоккеисты «Металлурга». Магнитогорский клуб вырвал победу в шестом матче серии у хабаровского «Амура». Победную шайбу в овертайме забросил форвард южноуральцев Никита Гребенкин, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Шестой матч в Хабаровске мог поставить точку в противостоянии «Амура» и «Металлурга». Магнитогорскому клубу достаточно было выиграть поединок и оформить выход в следующий раунд плей-офф Кубка Гагарина.

Эту задачу южноуральцы начали выполнять уже в первом периоде, забыв быстрый гол. На 6‑й минуте счет в матче открыл Архип Неколенко, которому ассистировали Алексей Маклюков и Робин Пресс. Долгое время счет оставался неизменным, а в конце второго периода хозяева площадки выровняли положение. Автором заброшенной шайбы стал Дмитрий Шевченко.

Третий период стал украшением поединка. В нем команды создали немало голевых моментов. Причем, «тигры» выглядели даже убедительней. Здорово дальневосточный клуб действовал в позиционных атаках, подолгу запирая соперника в своей зоне. В середине периода «Магнитка» имела шикарную возможность выйти вперед, однако Игорь Гераськин непостижимым образом не смог замкнуть прострел Никиты Гребенкина: бросок у форварда не получился, шайба отскочила от его конька в штангу.

И все же Игорь Гераськин мог стать героем матча, когда за три с половиной минуты до конца третьего периода вывел гостей вперед. Он реабилитировался за промах, исполнив все на высшем уровне — из-под защитника нанес коварный бросок, справиться с которым голкипер «тигров» Игорь Бобков не смог.

Казалось, эта заброшенная шайба станет решающей, но хоккеисты «Амура» с этим были не согласны. Главный тренер хабаровчан Андрей Марметьянов пошел ва-банк, сменив вратаря на шестого полевого игрока. И этот шаг принес успех: Алекс Бродхерст восстановил равновесие в счете — 2:2.

И все же точку в матче поставили хоккеисты «Металлурга». Уже в овертайме точный бросок нанес Никита Гребенкин. Форвард магнитогорского клуба принес победу своей команде, огорчив бывших одноклубников.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала.

11 марта. «Амур» (Хабаровск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 от (0:1, 1:1, 1:1, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Архип Неколенко (Алексей Маклюков, Робин Пресс), 05:28 (5×5).

1:1 — Дмитрий Шевченко (Кирилл Слепец, Виктор Балдаев), 38:57 (5×5).

1:2 — Игорь Гераськин (Павел Акользин), 56:37 (5×5).

2:2 — Алекс Бродхерст (Дмитрий Шевченко, Владислав Барулин), 58:04 (6×5).

2:3 — Никита Гребенкин (Люк Джонсон), 62:55 (3×3).

Счет в серии: 2-4.

Магнитогорский «Металлург» с превеликим трудом побеждает в шестом матче у «Амура» и оформляет выход в следующий раунд Кубка Гагарина. Ранее с таким же счетом в серии (4-2) победу над «Салаватом Юлаевым» одержал челябинский «Трактор».