Хоккейный клуб «Металлург» снова одержал «сухую» победу над «Спартаком» в Кубке Гагарина

Магнитогорцы с минимальным счетом выиграли домашний поединок — 1:0

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали вторую победу над московским «Спартаком» в Кубке Гагарина. И снова с «сухим» счетом. Сегодня, 19 марта, южноуральцы выиграли на своем льду — 1:0. Единственную шайбу в дебюте второго периода забросил форвард «сталеваров» Егор Коробкин, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Главным героем первых двух матчей второго раунда плей-офф между «Металлургом» и «Спартаком» стал, конечно же, голкипер магнитогорского клуба Илья Набоков. Он в первом матче был безупречен, позволив команде уверенно победить со счетом 4:0. А сегодня и вовсе выдал шедевральный матч, не дав соперникам и шанса на то, чтобы забить гол престижа.

Первый период прошел при небольшом преимуществе хозяев. Уже в дебюте они получили возможность сыграть в большинстве, которую, правда, откровенно загубили. За две минуты «лисы» не смогли толком закрепиться в зоне соперника. Зато в равных составах они действовали куда увереннее и создали несколько опасных голевых моментов.

Отличиться они не смогли, зато «красно-белые» забросили-таки шайбу под занавес периода. Однако судьи взятие ворот не засчитали, посчитав, что шайба пересекла линию ворот уже после финальной сирены.

Во втором периоде посыпались удаления как с одной, так и с другой стороны. В неравных составах острее действовали гости. Но гол забили хозяева. После серии бросков шайба отскочила от борта на «пятак», где в одиночестве был Егор Коробкин. Форварду «Металлурга» не составило труда отправить шайбу в пустой угол ворот — 1:0!

Хоккеисты «Спартака» бросились отыгрываться. Особенно активны у них были Николай Голдобин и Павел Порядин. Однако «Металлург» грамотно «засушил» игру, периодически не забывая проводить опасные контратаки. Тем не менее, зрители заброшенных шайб больше не увидели. Не результативный матч завершился победой хозяев с минимальным счетом. Илья Набоков снова ушел с площадки «сухим».

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. Четвертьфинал.

19 марта. «Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Егор Коробкин (Люк Джонсон, Егор Яковлев), 45:24 (5×5).

Счет в серии: 2-0.

«Металлург», хоть и не без проблем, выиграл два домашних матча, и теперь будет стремиться закрепить успех в Москве. Следующие две игры состоятся на площадке «красно-белых» 21 и 23 марта.