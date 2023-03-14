Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» вышли в следующий раунд Кубка Гагарина

Южноуральский клуб в сумасшедшем матче вырвал победу в седьмом матче серии у «Автомобилиста» — 4:3

Хоккейный клуб «Металлург» в решающем, седьмом матче серии плей-офф Кубка Гагарина, вырвал победу в сумасшедшем по сюжету матче у «Автомобилиста». Проигрывая в третьем периоде две шайбы, южноуральцы сумели сравнять счет, а затем перевести игру в овертайм. Победный гол «Магнитке» принес точный бросок Николая Голдобина, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Предыдущие матчи серии уральского дерби убедили всех специалистов, экспертов и болельщиков в том, что в нем победителем может выйти любая из команд. Настолько равными и бескомпромиссными получились матчи команд в плей-офф текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Не стал исключением и этот поединок.

Начали хоккеисты «Металлурга» за здравие, уже в дебюте встречи открыв счет в матче. Автором заброшенной шайбы стал Никита Коростелев, реализовавший большинство. Несмотря на обилие голевых моментов голов в первом отрезке игры зрители так и не увидели.

Во втором периоде американский защитник «Автомобилиста» Ник Эберт сравнял счет, а затем Сергей Широков в большинстве вывел хозяев вперед. Южноуральцам понадобилось некоторое время, чтобы придти в себя, но выровнять положение не получалось.

В дебюте третьего периода Алексей Макеев увеличил преимущество екатеринбуржцев до двух шайб — 3:1. По такой игре с трудом верилось в то, что «Магнитка» сможет спасти положение и вернуться в игру. Но им удалось-таки это сделать. Подопечные Ильи Воробьева пошли ва-банк, нашли в себе скрытые резервы, взвинтив скорость. За 7 с половиной минут до конца третьего периода Денис Зернов сократил разрыв в счете до минимума, а две минуты спустя капитан магнитогорского клуба Егор Яковлев сравнял его — 3:3!

Все должен был решить овертайм. В нем ближе к успеху были гости. Однако у хозяев был фантастический момент для взятия ворот после сильного броска с дальней дистанции в исполнении Алексея Васильевского — шайба угодила в крестовину. И почти тут же последовала расплата. Блеснул индивидуальным мастерством форвард «Магнитки» Николай Голдобин — вошел в зону и из-под защитника соперника «выстрелил» в верхний угол ворот — 4:3 в матче и 4-3 в серии в пользу «Металлурга»!

В следующем раунде плей-офф Кубка Гагарина южноуральцы сыграют в серии до четырех побед с «Авангардом». Первая игра с «ястребами» состоится уже 17 марта в Омске.