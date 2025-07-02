Хоккейный клуб «Челмет» будет готовиться к старту нового сезона в Челябинске

Подопечные Марата Аскарова выйдут из отпуска 15 июля

Хоккейный клуб «Челмет» определился с планом подготовки к старту сезона-2025/2026 в ВХЛ. Игроки выйдут из отпуска 15 июля и проведут учебно-тренировочные сборы в Челябинске. Подопечные Марата Аскарова выступят на предсезонном турнире в Кургане, запланированы семь контрольных матчей, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».

Первые матчи межсезонья «черно-белые» проведут с географическими соседями из «Магнитки». Игры пройдут 18 и 19 августа в челябинском ДС «Юность». В конце августа «Челмет» по традиции примет участие в мемориале Николая Парышева в Кургане. Помимо челябинцев, в этом турнире сыграют тюменский «Рубин», ханты-мансийская «Югра» и «Зауралье».

Планируется также, что перед стартом сезона в ВХЛ подопечные Марата Аскарова проведут еще два товарищеских матча, однако даты и соперники «черно-белых» пока не известны.

Напомним, что ранее опубликован план подготовки к сезону-2025/2026 еще один челябинский клуб. Хоккеисты «Белых Медведей» выходят из отпуска 9 июля. Они примут участие в двух предсезонных турнирах — в Омске и Уфе.