Челябинский клуб «Челмет» взял на первый предсезонный сбор 35 хоккеистов

Начали подготовку к чемпионату в ВХЛ и шесть новобранцев команды

Сегодня, 15 июля, начал подготовку к сезону-2025/2026 хоккейный клуб «Челмет». Игроки вышли из отпуска и прошли медицинский осмотр. В первом учебно-тренировочном сборе в Челябинске примут участие 35 игроков, в том числе и шесть новобранцев команды, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».

Под руководством Марата Аскарова начали подготовку к чемпионату ВХЛ 35 хоккеистов: 4 вратаря, 12 защитников и 19 нападающих. Среди них и пополнившие коллектив по ходу летнего межсезонья новички: Савелий Шерстнев, Андрей Сальников, Артемий Низамеев, Михаил Мокин, Александр Шэн и Андрей Щербатов. Уже выступавший за «Челмет» защитник Артем Девяткин находится на просмотровом контракте.

Первые учебно-тренировочные сборы в челябинском ДС «Юность» продлятся до 17 августа. На 18—19 августа запланированы два контрольных матча, после них команда еще проведет пять дней в Челябинске, а затем отправится на предсезонный турнир памяти Н. В. Парышева в Курган. Он продлится с 26 по 28 августа, в нем примут участие также «Югра» (Ханты-Мансийск), «Рубин» (Тюмень) и «Зауралье» (Курган).

С 29 августа «Челмет» вновь будет готовиться к старту сезона-2025/2026 в Челябинске. Ожидается, что «черно-белые» сыграют еще несколько контрольных матчей. Напомним, что в прошлом сезоне южноуральцы показали лучший результат в своей истории — вышли в плей-офф ВХЛ, прошли первый раунд турнира, а во втором уступили команде «Торпедо-Горький».