Хоккейный клуб «Белые медведи» опубликовал план подготовки к сезону‑2025/2026

Челябинская молодежная команда выходит из отпуска 9 июля

Челябинский хоккейный клуб «Белые медведи» определился с планами подготовки к старту сезона-2025/2026 в МХЛ. «Молодежка» выходит из отпуска 9 июля, проведет три учебно-тренировочных сбора в Челябинске и примет участие в двух товарищеских турнирах в Омске и Уфе, сообщает пресс-служба ХК «Белые медведи».

Хоккеисты выйдут из отпуска 6 июля, в течение трех дней пройдут медицинский осмотр, а уже с 9 июля проведут первый учебно-тренировочный сбор в Челябинске, который продлится до конца месяца. Всего в летний период таких сборов будет еще два.

Перед стартом чемпионата МХЛ «Белые медведи» также примут участие в двух предсезонных турнирах. Первый из них состоится с 1 по 7 августа в Омске, второй — с 26 по 28 августа в Уфе.

Календарь регулярного чемпионата МХЛ еще не составлен. Планируется, что он, как и прежде, стартует в первых числах сентября. Напомним, что челябинская «молодежка» в минувшем сезоне вышла в плей-офф, но уже в первом раунде уступила соперникам из нижегородской «Чайки» и выбыла из борьбы за медали.