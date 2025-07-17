Стал известен полный календарь матчей чемпионата ВХЛ сезона‑2025/2026

Хоккейный клуб «Челмет» начнет турнир с пяти домашних поединков

Челябинский хоккейный клуб «Челмет» начнет новый сезон в чемпионате ВХЛ с пяти домашних поединков. Откроют турнир «черно-белые» матчем 2 сентября с командой «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы. В общей сложности все команды лиги проведут 62 игры в регулярном чемпионате, сообщается на сайте ВХЛ.

В прошлом сезоне все команды лиги сыграли по 64 матча, в этот раз количество игр сократилось в связи с тем, что покинул ВХЛ клуб «Юнисон-Москва». Общее же количество матчей чуть-чуть не дотянет до тысячи — их будет 992.

«Регулярный чемпионат станет менее плотным в плане количества матчей в день. Однако при сокращении общего количества встреч число игровых дней вырастет с 193 до 194. Чаще всего во время „регулярки“ будет проходить от трех до шести матчей в день», — сообщается на сайте ВХЛ.

Для составления календаря команды были распределены по группам с учетом географического расположения и транспортной логистики перемещения между городами, которые часто находятся за тысячи километров друг от друга. Распределение по группам позволяет составить оптимальные маршруты, по которым команды и болельщики будут следовать в течение регулярного чемпионата. «Челмет» попал в группу со своими географическими соседями — командами «Магнитка» (Магнитогорск), «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) и «Южный Урал» (Орск).

Стартовые пять матчей «Челмет» проведет дома. Уже 2 сентября «черно-белым» предстоит сыграть с «Горняком-УГМК». Далее соперниками челябинцев станут «Олимпия» (6 сентября), «Молот» (8 сентября), «Торос» (10 сентября) и «Ижсталь» (12 сентября). Первую гостевую игру «Челмет» проведет 16 сентября в Туле с клубом «АКМ».

Регулярный чемпионат ВХЛ завершится 18 марта, а 22-го числа стартует плей-офф. На финише турнира «Челмет» сыграет подряд четыре матча на выезде. Напомним, что в сезоне-2024/2025 челябинский клуб впервые в своей истории вышел в плей-офф. Во втором раунде турнира он уступил команде «Торпедо-Горький».