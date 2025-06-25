Хоккеист «Челмета» пройдет службу в армии в чебаркульской «Звезде»

Один из лидеров челябинской команды Кирилл Кадышев проведет следующий сезон в армейском клубе

Челябинский хоккеист Кирилл Кадышев пропустит следующий сезон в «Челмете». Его призвали на срочную воинскую службу. Свой гражданский долг он исполнит в Чебаркуле, выступая за местный армейский клуб «Звезда». Контракт с «Челметом» был расторгнут по инициативе игрока, но права на хоккеиста останутся за «черно-белыми», сообщает пресс-служба ХК «Челмет».

Основную часть карьеры Кирилл Кадышев провел в «Челмете». За пять сезонов в ВХЛ форвард сыграл за «черно-белых» 212 матчей и набрал 111 (49+62) очков. В активе хоккеиста также 6 игр в КХЛ за «Трактор».

Следующий сезон он вынужден будет пропустить. Кирилла Кадышева призвали на армейскую службу в Вооруженных силах РФ. Он ее пройдет в Чебаркуле, выступая за местную команду «Звезда».

Напомним, что ранее подобным образом отслужил в армии еще один хоккеист «Челмета» Сергей Другаля. Накануне руководство «черно-белых» продлило контракт с еще одним из лидеров команды Степаном Горбуновым.