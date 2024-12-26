Хоккейный клуб «Автомобилист» выиграл в уральском дерби у «Трактора»

Команда из Екатеринбурга вышла вперед в серии матчей с челябинцами в чемпионате КХЛ

Хоккеисты челябинского «Трактора» потерпели обидное поражение в Екатеринбурге, пропустив шайбу за минуту до финальной сирены. Сегодня, 26 декабря, состоялась пятая серия уральского дерби в чемпионате КХЛ, которая завершилась победой «Автомобилиста» со счетом 3:1. Победную шайбу хозяевам принес точный бросок Максима Денежкина, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Регулярный чемпионат КХЛ едва перевалил экватор, а «Трактор» с «Автомобилистом» уже успели сыграть друг с другом аж четыре раза. Сегодняшняя их встреча стала пятой в «регулярке». В этом противостоянии было равенство 2-2. Победитель сегодняшнего поединка мог выйти вперед и остановиться в шаге от того, чтобы выиграть титул «Царя горы» — именно так позиционируют уральское дерби в штабе двух команд.

В заявку «Трактора» на матч вошел новобранец команды Никита Коростелев. Мы уже рассказывали, что он появился в челябинском клубе в результате обмена с «Северсталью» на Михаила Котляревского. Теперь уже экс-«сталевар» Магнитогорска и Череповца занял место в третьей тройке нападения с Владимиром Ткачевым и Егором Поповым. Кстати говоря, результативными действиями новичок «Трактора» сегодня не отметился. Отметим также и то, что остался вне заявки на матч Никита Тертышный, которого федеральные СМИ упорно «сватают» в нижегородское «Торпедо».

Начало встречи осталось за гостями. Челябинцы на первых минутах больше владели шайбой, и уже в дебюте мог открывать счет в матче Владимир Ткачев. Ему пришлось бросать с острого угла. Голкипер «Автомобилиста» случайно сдвинул ворота, судьи его тут же наказали двухминутным удалением. Увы, «Трактор» реализовать большинство не смог, а еще едва не пропустил контратаку.

Ближе к экватору первого периода хозяева перехватили инициативу. И все же игра проходила без острых моментов — вязкая и плотная, с обилием борьбы у бортов. Команды больше стремились преуспеть в разрушении атак соперников, чем созидать что-то впереди.

Зато концовка периода получилась огненной. За 3 минуты до сирены классный момент был у Виталия Кравцова. После броска Григория Дронова шайба от заднего борта отскочила на «пятак». Форварду «Трактора» пришлось бросать с очень острого угла — мимо ворот. Тут же ответил «Автомобилист», когда Андрей Обидин бросал в упор, следом хорошие голевые моменты были у Брукса Мэйсека и Даррена Дитца…

Страсти на льду накалились до предела после того, как Чарльз Робинсон заступился за Дилана Сикьюру, когда того уже после свистка атаковал капитан хозяев Анатолий Голышев. Хоккеисты попихались-потолкались, но до серьезной драки дело не дошло. Зато судьи почему-то больше наказали «черно-белых», оставив их на две минуты в меньшинстве.

Много силовой борьбы и войны за территорию было и во втором отрезке матча. Хотя у обеих команд была возможность реализовать «лишнего». Не преуспели при игре в большинстве ни те ни другие.

Зато в равных составах состоялся-таки гол. Открыли счет в матче хозяева после того, как классный сольный проход совершил Джесси Блэкер. Канадский казах сохранил шайбу на синей линии, промчался к кругу вбрасывания и выдал хороший разрезающий пас на Брукса Мэйсека. Тому оставалось лишь точно послать шайбу в ближний угол ворот — 1:0.

В роли отыгрывающихся хоккеисты «Трактора» были недолго. И справедливо, что сравнял счет в матче лучший снайпер команды Александр Кадейкин. Подхватив шайбу у синей линии на своей половине площадки, форвард «черно-белых» убежал в отрыв и «прошил» вратаря кистевым броском — 1:1.

Но спокойно выдохнуть не получилось. Практически тут же челябинцы на ровном месте получили одно удаление, а затем судьи наказали их за нарушение численного состава. У хозяев было больше минуты на реализацию большинства в формате «5 на 3». Нашим парням пришлось несладко, но они выстояли, сохранив ничейный счет.

В третьем периоде тренерский штаб «Трактора» стал использовать Александра Кадейкина в роли некоего свободного художника. 78-й номер «черно-белых» стал проводить очень много времени на льду, выходя вместе как со своими партнерами по звену, так и зачастую — с Кравцовым и Шабановым. Однако соперники связали одного из лидеров челябинского клуба по рукам и ногам. И все же один шанс решить все у Кадейкина был, когда за 6 минут до финальной сирены бросал в упор с «пятака». Не вышло…

Отличная возможность у хоккеистов «Трактора» была выйти вперед, когда получили возможность сыграть две минуты в большинстве. Увы, ничего путного за это время челябинцы у чужих ворот не создали. Игра медленно катилась к овертайму. Кстати, первому для уральского дерби в этом сезоне — в предыдущих четырех матчах исход поединков команды завершали в основное время…

И тут случился гол из ничего: перехват шайбы в средней зоне, она оказалась у Максима Денежкина, а тот, недолго думая, бросил практически без подготовки. Зак Фукале оказался к такому не готов. А может быть, на секунду потерял концентрацию — 2:1 за минуту до финальной сирены. Увы, «черно-белые» затем пропустили и в пустые ворота. Итоговый счет — 3:1.





Хоккей. Чемпионат КХЛ. 26 декабря. «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Брукс Мэйсек (Джесси Блэкер), 30:13 (5×5).

1:1 — Александр Кадейкин, 32:52 (5×5).

2:1 — Максим Денежкин (Ник Меркли), 58:51 (5×5).

3:1 — Степан Хрипунов (Андрей Обидин), 59:15 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Максим Денежкин («Автомобилист»)

Был не самым активным игроком матча, но стал его героем, забросив победную шайбу в концовке встречи.

Александр Кадейкин («Трактор»)

Лучший снайпер «Трактора» продолжает бить свои личные рекорды в КХЛ. Забил 18-ю шайбу в текущем чемпионате.

Брукс Мэйсек («Автомобилист»)

Забросил четвертую шайбу в ворота «черно-белых» в этом сезоне, став главным специалистом по «Трактору» в составе екатеринбуржцев. Набрал 250-е очко в карьере в КХЛ.

Хоккеисты «Трактора» проиграли, но точка в уральском дерби еще не поставлена. Шанс сравнять счет в серии с «Автомобилистом» и взять реванш у челябинцев представится совсем скоро: 5 января наша команда примет екатеринбуржцев на своей площадке. Но думать об этом поединке еще рано, следующий наш соперник — «Ак Барс», с которым «черно-белые» сыграют уже послезавтра, 28 декабря, в Казани.

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист» (Екатеринбург).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен корреспондентом сайта 1obl.ru.