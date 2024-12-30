Хоккейный клуб «Трактор» разгромил «Нефтехимик» в последнем матче 2024 года

Челябинская команда выиграла у нижнекамцев со счетом 6:2

Челябинский «Трактор» успешно завершил 2024-й год в чемпионате КХЛ, разгромив в гостях нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 6:2. В составе «черно-белых» дебютировали сразу четыре новых игрока. Среди них форвард Матвей Гуськов забросил дебютную шайбу за южноуральцев, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Тренерский штаб «Трактора» заявил на матч четырех новобранцев, которые пополнили состав челябинского клуба в результате обменов с другими командами. Так, в игре с «Нефтехимиком» впервые за челябинский клуб сыграли защитник Арсений Коромыслов, а также форварды Василий Глотов, Матвей Гуськов и Денис Почивалов.

Начали поединок «черно-белые» здорово, уже на 19-й секунде (!) открыв счет в матче. Хоккеисты «Трактора» провели быструю контратаку, которую точным броском завершил Максим Шабанов. Причем, ассистировал ему Василий Глотов, есть первое результативное очко экс-армейца в составе челябинского клуба!

Вскоре «Нефтехимик» благодаря Кириллу Петрову сравнял счет, но первый отрезок матча завершился в пользу челябинцев. Еще до ухода на перерыв Стивен Кэмпфер реализовал большинство — 2:1.

А во втором периоде на льду играла, по сути, одна команда. «Трактор» катком прокатился по соперникам, не дав им и шанса на спасение. У челябинцев шайбы забросили Григорий Дронов, Семен Дер-Аргучинцев и Владимир Ткачев. Так счет стал 5:1, игра была сделана.

В заключительном периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала Михаил Пашнин чуть сократил разрыв в счете, но финальную точку в матче поставил Матвей Гуськов. Он послал шайбу в ворота после классной передачи Виталия Кравцова — 6:2 в нашу пользу.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 30 декабря. «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:6 (1:2, 0:3, 1:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Максим Шабанов (Василий Глотов, Владимир Ткачев), 00:19 (5×5).

1:1 — Кирилл Петров (Владислав Леонтьев, Федор Крощинский), 05:26 (5×5).

1:2 — Стивен Кэмпфер (Виталий Кравцов, Александр Кадейкин), 15:36 (5×4).

1:3 — Григорий Дронов (Максим Шабанов, Сергей Телегин), 26:34 (5×5).

1:4 — Семен Дер-Аргучинцев (Александр Кадейкин, Матвей Гуськов), 29:11 (5×5).

1:5 — Владимир Ткачев (Максим Шабанов, Артем Блажиевский), 32:06 (5×5).

2:5 — Михаил Пашнин, 46:36 (5×5).

2:6 — Матвей Гуськов (Виталий Кравцов), 52:07 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Не геройский матч, но очень хороший в исполнении одного из лидеров челябинского клуба. Сделал две результативные передачи, особенно шикарной получилась на Семена Дер-Аргучинцева. Преодолел рубеж в 300 очков в КХЛ.

Максим Шабанов («Трактор»)

Еще одна классная игра лучшего бомбардира «Трактора». Набрал 3 (1+2) очка в матче.

Виталий Кравцов («Трактор»)

Тоже сыграл здорово, хотя по большей части находился в тени. Тем не менее сделал два ассиста, тоже неплохо.

«Трактор» победой завершил последний матч в 2024 году. С Новым годом, друзья! Увидимся уже совсем скоро на арене «Трактор» — 3 января наша команда в Челябинске принимает хабаровский «Амур».

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик» (Нижнекамск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен корреспондентом сайта 1obl.ru