Почему «Трактор» выиграл от трансферной сделки с «Северсталью»

Новобранец челябинского клуба Никита Коростелев ничем не хуже покидающего команду Михаила Котляревского

Михаил Котляревский уходит из «Трактора». В результате обмена с «Северсталью» он будет радовать свой игрой болельщиков Череповца. Фанаты «черно-белых» в соцсетях негодуют, полагая, что руководство «черно-белых» произвело неравноценный обмен игроками. Корреспондент ИА «Первое областное» публикует не самое популярное мнение о трансфере двух команд и объясняет, почему «Трактор» от этой сделки может выиграть.

Да, Михаил Котляревский — компанейский парень и хороший хоккеист. Один из самых скоростных игроков КХЛ. Нет сомнений, для «Трактора» его уход — большая потеря.

Наш Котёл (именно так коротко называют форварда фанаты челябинского клуба) выполнял важную роль в игре «Трактора», был системообразующим хоккеистом для 3—4-й тройки нападения. Кроме того, в составе «черно-белых» выполнял в каждом матче и много «черновой» работы. Тренеры таких любят и ценят.

Казалось, что Миша и «Трактор» — это всерьез и надолго. И сегодняшняя новость о сделке челябинского клуба с «Северсталью» многих челябинских болельщиков повергла в уныние. Различные паблики в соцсетях заполонили гневные комментарии фанатов «Трактора» в адрес руководства клуба.

Но если задуматься: а чем хуже Котляревского новобранец «Трактора» Никита Коростелев? На протяжении трех сезонов он неплохо «зажигал» в магнитогорском «Металлурге». Причем, как и Котляревский, выполнял схожие функции в команде, выходя на лед, как правило, в 3-м звене нападения. Да, он не вписался в модель игры Андрея Разина. Поэтому и был обменян в «Северсталь» на финише регулярного чемпионата. Потому и не смог со «сталеварами» поднять над головой Кубок Гагарина.

Но посмотрите, как Коростелев сейчас играет в «Северстали»! Он не затерялся в череповецком клубе, входит в топ-3 лучших бомбардиров команды в текущем сезоне. Если кто раньше и мог подумать, что в топовой команде (а «Металлург» к таким, без сомнений, относится) легче проявить себя и штамповать результативные баллы в каждом матче, то Коростелев доказывает, что умеет это делать и в менее мастеровитой «Северстали».

Еще одна деталь: и Котляревскому, и Коростелеву по 27 лет. Говорить о том, что челябинский хоккеист более перспективный, — не совсем правильно. Да, прогресс Миши более очевиден — именно в «Тракторе» он раскрыл себя в КХЛ, получил вызов в национальную команду.

Никита Коростелев стал себя проявлять в лиге годом ранее. И свое он берет на за счет скоростных качеств (хотя куда же без них?), а в первую очередь за счет умной головы, игрового мышления на площадке. И если говорить о перспективах, то их у него вроде как должно быть больше. Скорость Котляревского через какое-то время уйдет (не вечно же он будет бегать как моторчик по площадке!), а вот опыт и голова Коростелева — это надолго.

Есть еще одно заблуждение, которое касается выступления Котляревского в «Тракторе» в текущем сезоне. Болельщики полагают, что Миша сейчас на ходу и глупо его отпускать в другую команду. Спору нет, он здорово начал чемпионат, и результативность его на высоком уровне. Но тот же Коростелев проводит текущий сезон еще лучше. Вот вам для сравнения статистика двух хоккеистов в сезоне-2024/2025:

Вряд ли стоит останавливаться на этих данных подробнее. Вы все видите сами. Так, может быть, не стоит посыпать голову пеплом и винить штаб «Трактора» в том, что он совершил ошибку в сделке с «Северсталью»? Конечно, нет никакой гарантии, что Коростелев с ходу заиграет в новом коллективе и принесет ему больше пользы. Но переход креативного форварда в Челябинск видится хорошим и перспективным.

Впрочем, только время покажет, кто окажется от этой сделки в выигрыше. Поэтому и любопытно будет последить за тем, как проявят себя хоккеисты в новых командах.

Фото: ХК «Северсталь» (Череповец), ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен корреспондентом ИА «Первое областное».