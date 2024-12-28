Хоккейный клуб «Трактор» впервые в сезоне не забросил ни одной шайбы сопернику

Челябинская команда потерпела «сухое» поражение в гостях от «Ак Барса» — 0:4

Хоккеисты челябинского «Трактора» потерпели «сухое» поражение в Казани от «Ак Барса» со счетом 0:4. Впервые в текущем чемпионате КХЛ «черно-белые» не смогли поразить ворота соперника. И впервые за долгое время потеряли лидерство в Восточной конференции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Матч в Казани нашей команде явно не удался. Хотя в первом периоде на льду шла равная игра, с равными шансами на успех. Зрителям пришлось долго ждать заброшенных шайб, лишь во втором отрезке хозяевам удалось «размочить» счет. Казанцам хватило 7 секунд для того, чтобы реализовать большинство после того, как нарушил правила форвард «черно-белых» Семен Дер-Аргучинцев — 1:0.

В конце периода уже хоккеистам «Трактора» предоставился шанс сыграть в большинстве. Однако реализовать «лишнего» они не смогли, зато пропустили гол в свои ворота. Причем, снова сделал это Артем Галимов, который поймал защитника на ошибке и убежал в контратаку. Зак Фукале был бессилен — 2:0. Позже главный тренер «Трактора» Бенуа Гру назовет этот эпизод ключевым в матче.

«Поворотным стал гол хозяев в меньшинстве. На мой взгляд, до него у нас все получалось, но потом что-то пошло не так. В последнее время это часто случается, что мы не можем реализовать наши хорошие моменты. Хочу поздравить „Ак Барс“, они определенно заслужили эту победу», — сказал наставник «черно-белых» на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что в третьем периоде челябинцы пытались переломить ход матча, создали немало голевых моментов, но шайба упорно не желала идти в ворота. Все стало ясно, когда на 52-й минуте Дмитрий Яшкин сделал счет 3:0. А в самой концовке казанцы забросили еще шайбу в пустые ворота, когда «черно-белые» пошли ва-банк.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 28 декабря. «Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Артем Галимов (Ник Петан, Никита Лямкин), 26:16 (5×4).

2:0 — Артем Галимов, 35:24 (4×5).

3:0 — Дмитрий Яшкин (Ник Петан), 51:58 (5×5).

4:0 — Ник Петан (Степан Фальковский), 58:17 (пв).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Артем Галимов («Ак Барс»)

Две его заброшенные шайбы предопределили исход поединка. Форвард казанцев забил в большинстве, а затем и в меньшинстве.

Ник Петан («Ак Барс»)

Американец был в ударе, принял участие в трех заброшенных шайбах. Забил сам, дважды ассистировал партнерам.

Никита Лямкин («Ак Барс»)

Безупречно сыграл в обороне, не дав соперникам и шанса. Успел проявить себя и в атаке, ассистировав партнеру по команде.

«Трактор» впервые в сезоне ушел со льда, так и не забив гола в ворота соперника. А еще упустил лидерство на «Востоке», турнирную таблицу возглавил уфимский «Салават Юлаев». В 2024 году челябинцам предстоит провести еще один поединок — 30 декабря наша команда сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком».

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс» (Казань).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).