Хоккейный клуб «Трактор» произвел обмен игроками с «Северсталью»

Челябинская команда потеряла Михаила Котляревского, но и приобрела Никиту Коростелева

Хоккейные клубы «Трактор» и «Северсталь» произвели обмен игроками, в результате которого челябинцы потеряли форварда Михаила Котляревского. Зато состав команды пополнил результативный форвард Никита Коростелев, который и в «Металлурге» провел насколько успешных сезонов, и в череповецком клубе не затерявшийся. Информацию о трансфере подтвердили в ХК «Трактор».

В сделке двух команд оказались задействованы еще два хоккеиста. Так, «Трактор» и «Северсталь» обменялись хоккеистами, которые получают немного игровой практики в своих клубах. Защитник Артем Щучинов продолжит карьеру в Череповце, а Глеб Иванов — в Челябинске.

«Решение по обмену было непростым. Прежде всего, хочется поблагодарить Михаила Котляревского за игру в составе „черно-белых“ и честную работу, которую он делал каждый день. Никита Коростелев — большой мастер, этот форвард давно был в зоне наших интересов, он является одним из самых острых и продуктивных крайних нападающих в КХЛ. Бросок, игровое мышление, голевое чутье — набор таких качеств сделает „Трактор“ только сильнее», — считает генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков.

Отметим, что Михаил Котляревский заключил контракт с «Трактором» в сезоне-2022/2023. Он провел за команду 147 матчей в КХЛ, набрав 46 (22+24) очков. Именно в составе челябинского клуба он раскрылся как результативный и талантливый хоккеист. Вместе с «Трактором» форвард дважды завоевал бронзовые медали КХЛ.

Никита Коростелев является воспитанником хоккейной школы «Белые медведи» в Москве. С 2011‑го по 2020 годы выступал в североамериканских лигах, а в 2019 году вернулся в Россию, где играл за «Адмирал», ЦСКА и «Металлург». Провел в общей сложности 279 матчей в КХЛ, набрал в них 139 (87+52) баллов за результативность.