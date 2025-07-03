Хоккейные клубы «Металлург» и ЦСКА произвели обмен игроков

Магнитогорск потерял Дениса Зернова и приобрел Руслана Исхакова

Крупную трансферную сделку совершили руководства хоккейных команд «Металлург» и ЦСКА. В результате обмена магнитогорский клуб покинул форвард Денис Зернов, из Москвы на Южный Урал переезжает Руслан Исхаков. Информацию о трансфере подтвердили в штабе ХК «Металлург».

Денис Зернов провел в магнитогорском клубе четыре хороших сезона, став одним из лидеров команды. В общей сложности он сыграл за «Металлург» 289 матчей, в которых забросил 77 шайб и сделал 57 результативных передач. В составе команды он завоевал Кубок Гагарина, становился также серебряным призером чемпионата КХЛ в 2022 году.

Новобранец «Металлурга» Руслан Исхаков минувший сезон провел в столичном ЦСКА. Обращает на себя внимание его хорошая статистика: в 65 матчах за «армейцев» он набрал 31 (13+18) очко — неплохо для игрока, который проводит в среднем около 15 минут за матч.

Есть у хоккеиста и опыт игры в Северной Америке. На драфте НХЛ 2018 года Исхаков был выбран во втором раунде под общим 43‑м номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс», после чего уехал играть в Северную Америку за команду Коннектикутского университета (NCAA), где провел два сезона. В сезоне 2020/21 подписал контракт с финским TPS, на следующий игровой год — с немецким «Адлер Мангейм», а в сезонах 2022/23 и 2024/24 вновь играл в США, но на сей раз за команду AHL «Бриджпорт Айлендерс».

Напомним, ранее стало известно, что покинет «Металлург» еще один хоккеист, который провел в команде несколько успешных сезонов. По окончании сезона-2024/2025 решил отправиться в Северную Америку Данила Юров.