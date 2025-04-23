Хоккеист «Металлурга» Данила Юров продолжит карьеру в НХЛ

Форвард отправится в систему клуба «Миннесота Уайлд»

Хоккейный клуб «Металлург» и форвард команды Данила Юров расторгли контракт по инициативе игрока. Форвард принял решение попробовать свои силы в НХЛ и отправится в систему клуба «Миннесота Уйалд». Спортивные права на хоккеиста остались за «Металлургом» — если игрок решит вернуться в КХЛ, то продолжит свои выступления за магнитогорскую команду, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

Дебют Данилы Юрова в КХЛ состоялся в сентябре 2020 года в 16-летнем возрасте. Прорывным в карьере форварда стал сезон-2023/24. По итогам «гладкого» первенства нападающий заработал 49 (21+28) баллов и побил рекорд Владимира Тарасенко по количеству очков в регулярном чемпионате среди игроков КХЛ до 21 года. А весной, в составе «Металлурга», Данила стал обладателем Кубка Гагарина, набрав по итогам плей-офф 9 (6+3) очков.

В текущем игровом сезоне на счету Данилы Юрова 51 игра и 26 (14+12) баллов. Всего за «Металлург» в КХЛ форвард набрал 99 (49+50) очков за 279 матчей.

«Не всегда хоккейные сезоны складываются гладко и по-чемпионски, но это лишь делает характер спортсмена крепче, а Данила — профессионал и имеет зрелое отношение к делу. Отдельное влияние на сезон оказала обидная травма, но он ответственно подошел к процессу восстановления и помог нашей команде в плей-офф», — считает спортивный директор ХК «Металлург» Евгений Бирюков.

Данила Юров является воспитанником и выпускником школы «Металлург». В системе магнитогорского клуба нападающий провел 10 лет, защищая его цвета на уровнях ДЮСШ, МХЛ и КХЛ с 2015 года.