Хоккеист Никита Михайлис пошел на понижение зарплаты в магнитогорском «Металлурге»

Он заключил новое соглашение с южноуральским клубом на худших для себя условиях

Магнитогорский «Металлург» расторг договор с 30-летним форвардом Никитой Михайлисом для того, чтобы заключить с ним новый контракт на лучших для себя условиях. Зарплата хоккеиста в сезоне-2024/2025 составляла 80 млн рублей. В новом соглашении нападающий получит 55 млн рублей за сезон. Информацию о переподписании контракта подтвердили в штабе ХК «Металлург».

Никита Михайлис пополнил состав «Металлурга» в межсезонье 2023 года. До этого нападающий всю профессиональную карьеру выступал за команды системы «Барыса». Вместе с «Металлургом» форвард стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России 2024 года.

К сожалению, минувший сезон форварду не удался. Никита Михайлис набрал лишь 36 (12+24) очков в 63 матчах чемпионата КХЛ при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 14:59. В плей-офф хоккеист провел 6 игр и отметился 3 (2+1) баллами. Результативность форварда резко упала в сравнении с предыдущими сезонами. Поэтому и контракт с ним был переподписан на новых условиях. По информации metaratings.com, зарплата хоккеиста в сезоне-2025/2026 составит 55 млн рублей.

Соглашение, подписанное на новых условиях, рассчитано на два года — до конца сезона 2026/27.