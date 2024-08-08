Хоккейная академия «Трактор» объявила о наборе юных игроков

Челябинская спортшкола ищет талантливых детей 5—7 лет

В челябинской академии «Трактор» ищут талантливых и одаренных юных хоккеистов. Здесь открыли набор в три возрастные группы — команды 2017, 2018 и 2019 годов рождения. Заниматься с ребятами будут бесплатно, но у самих игроков должна быть полная хоккейная экипировка, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Информацию о наборе в группы дали на официальном сайте академии «Трактор». Юным ребятам и их родителям необходимо подготовить перечень документов: копию свидетельства о рождении, заявление, согласие на обработку персональных данных, а также медсправку от врача-педиатра.

«Занятия будут проходить на регулярной безвозмездной основе с постоянным расписанием для каждой возрастной группы. Необходима полная хоккейная экипировка (клюшка, коньки, защита паха, шлем, щитки, нагрудник, краги, шорты, защита для шеи, свитер), форма для спортивного зала», — говорится в сообщении.

В хоккейную академию могут поступить ребята 5—7 лет, то есть дети 2017, 2018 и 2019 годов рождения. Отметим, что заниматься они смогут в современных и комфортных условиях. Академия «Трактор» была открыта в январе 2023 года. Она располагает двумя ледовыми площадками.

Ранее мы рассказывали о том, по каким программам здесь проходит обучение юных хоккеистов, и провели для читателей экскурсию по спорткомплексу.