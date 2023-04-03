В Академии хоккея «Трактор» юные игроки занимаются по инновационным методикам ФХР

Перспективные ребята начали тренироваться по национальной системе подготовки «Красная машина»

С января этого года в Челябинске начала свою работу Академия хоккея «Трактор». Правда, пока не на полную мощь — на двух ледовых площадках проводят тренировки несколько юниорских команд системы клуба. Однако в ближайшее время начнут здесь занятия и другие перспективные хоккеисты с разных уголков области. Корреспондент Первого областного побывал в современном комплексе, чтобы своими глазами увидеть то, в каких современных условиях готовят будущих звезд для хоккейного клуба «Трактор» по инновационным методикам национального проекта «Красная Машина».

В нужном месте и нужное время

Вопрос о создании такой академии возник не сегодня и далеко не вчера. Уже прошли те времена, когда хоккейная школа «Трактор» считалась одной из лучших в стране. В то время как другие клубы КХЛ открывали один за другим подобный интернат или академию, работая на перспективу, в Челябинске продолжали работать, полагаясь на то, что собственных ресурсов хватит на долгие годы вперед.

Не хватило. Результаты команд разных возрастов на первенствах России оставляли желать лучшего. Эксперты и специалисты начали бить тревогу еще лет 5-6 назад, отмечая кадровый голод в тренерских рядах.

Впрочем, проблемные точки челябинской школы хоккей — это отдельная тема для разговора, требующая серьезного подхода и анализа. Речь сейчас не об этом. Акцент хотим сделать на том, что современная база для перспективных хоккеистов и их наставников в Челябинске наконец-таки появилась. В очень нужный для этого момент. И (подчеркиваем) — в нужном месте: в непосредственной близости от основной и тренировочной арены «Трактор», рядом с густонаселенным районом города.

Кстати, само сооружение очень органично выглядит на фоне современных построек жилого комплекса «Ньютон». Оно располагается на пересечении улицы Академика Макеева и Комсомольского проспекта, в лесополосе на Тополинке. На месте застройки рядом с Академией хоккея сделали компенсационное озеленение, благоустроили прилегающую к объекту территорию. Правда, «косметические» работы произвести еще все-таки стоит, но общий вид спорткомплекса впечатляет и радует глаз.

Легенды смотрят на тебя, ты не позорь их имена

Проходим внутрь и сразу отмечаем стильный интерьер вестибюля: черно-белые тона с символикой «Трактора» напоминают ради чего и кого этот объект был построен. На стенах ретро-фотографии матчей челябинского клуба. На одном из самых видных мест — игроки бронзового «Трактора» сезона-1976/1977 во главе с Николаем Макаровым радуются заброшенной шайбе в ворота питерского СКА. Чуть дальше по коридору — изображения Валерия Белоусова, Сергея Макарова, Сергея Старикова и других легенд клуба.

«Легенды смотрят на тебя, ты не позорь их имена», — промелькнуло в голове у автора строк. Юному поколению хоккеистов никогда не будет лишним еще раз напомнить, цвета какой команды они защищают. И если уж ребята выбрали для себя хоккей и клуб с великой историей, то должны соответствовать легендарным игрокам прошлого своим отношением к игре.

По другую сторону — фото из современной эпохи: Евгений Кузнецов и губернатор Алексей Текслер держат в руках игровую джерси «Трактора» с новым логотипом. В этом тоже есть своя символика — показать на одном фото одного из лучших воспитанников школы и человека, сыгравшего важную роль в появлении хоккейной академии в Челябинске. Благодаря личной инициативе губернатора и удалось построить объект в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Мои мысли прерывает директор Академии хоккея «Трактор». Евгений Любимов, по всей видимости, заметил мой неподдельный интерес к окружающей обстановке. Экс-игрок «Мечела» и «Трактора» с довольным видом погладил седую бороду и добродушно согласился выступить экскурсоводом.

От двух хоккейных площадок разных размеров...

Академия хоккея «Трактор» — это прежде всего два крытых хоккейных катка. Причем, один из них имеет канадские размеры (60×26 м), другой — европейский вариант (60×28 м). Один из кортов оборудован зрительскими трибунами на 250 посадочных мест. Здесь уже с февраля занимаются различные команды системы ХК «Трактор», главным образом хоккеисты различных возрастов клуба «Белые медведи». Большинство из них занимались в СШОР «Трактор» на ЧТЗ. Однако там ребятам не хватало льда, ряд занятий они проводили в арене «Трактор» им. Валерия Белоусова. Теперь у них появилась возможность тренироваться регулярно по заранее составленному графику.

«Они и заниматься стали с совершенно другим настроением. Для них здесь созданы все условия для того, чтобы тренироваться и совершенствовать свое мастерство. Причем, радует не столько инфраструктура академии, сколько сама ледовая площадка. Качество льда, современные борта, удобные раздевалки и душевые — здесь все соответствует самым высоким стандартам», — считает главный тренер юношеской команды «Трактор» 2010 года рождения Павел Брюханов.

По словам специалиста, подобную хоккейную академию он видел в Екатеринбурге. Но челябинская, по его мнению, выгодно отличается от наших северных соседей. Рядом с кортами «расположились» раздевалок для игроков, душевые, боксы-сушилки для хоккейной амуниции, ангары для двух ледозаливочных машин.

На втором этаже просторнейший тренажерный зал. Его окна выходят на одну из площадок. То есть вы понимаете, все его прелести, да? Сел за велотренажер и смотришь за хоккеем в режиме реального времени.

...до игрового зала и бросковой зоны

Неподалеку такой же просторный игровой зал. Судя по разметке, здесь могут тренироваться и представители других командных видов спорта — баскетболисты, волейболисты, гандболисты, мини-футболисты... Правда, инвентаря для занятий пока не хватает, но всему свое время. По словам Евгения Любимова, мячи и гимнастическое оборудование для этого зала скоро поступит.

Не забыли и про родителей. В холле, где они могут ожидать своих детей, оборудованы три монитора, с которых транслируются тренировки ребят в режиме реального времени.

Оттачивать силу и точность бросков хоккеисты могут в специально оборудованном зале — так называемой бросковой зоне. Нечто подобное автор строк уже видел в хоккейном центре Никиты Нестерова в одном из ТРК города. Здесь же масштабы больше — в просторном помещении осталось сделать небольшие перегородки и получатся пять оборудованных зон для занятий хоккеистов разных амплуа.

И еще одна интересная деталь. В челябинской академии «Трактор» тренеры с хоккеистами занимаются по разработанной Федерацией хоккея России методике подготовки «Красная Машина». Ее основу составляет учебно-методический материал для организации практических занятий хоккеистов для тренеров разных возрастных групп.

Интернат спортивный, условия как в санатории

Ряд хоккеистов не только тренируются в академии, но и живут здесь. Такого права удостоились иногородние хоккеисты. Интернат занимает три этажа комплекса, рассчитан на 108 мест. И условия проживания здесь сравнимы с санаториями-курортами. Сами номера, возможно, не такие уж и просторные. Они рассчитаны на два человека: небольшая комната с двумя кроватями, общим письменным столом, тумбочкой и шкафом для вещей, санузел с душевой и коридор — по-домашнему чисто и уютно.

Замечаем на полочке книгу «Эрагон» Кристофера Паулини. Очевидно, местный хоккеист поклонник фэнтази. Другой, по всей видимости, заселился сюда основательно и давно, установив компьютер с внушительных размеров процессором.

Если вдруг в номере станет скучно, ребята могут собраться в игровой комнате. В ней установлены столы для настольного тенниса и аэрохоккея, по периметру разбросаны в хаотичном порядке кресла-мешки. Замечаем на стене большой телевизор и SPS-приставку. По всей видимости, после тренировок хоккей для ребят не заканчивается — начинаются зарубы в киберспортивном NHL. Правда, немного странно, что он аж 2014 года. Наверное, этот диск — самый архаичный атрибут из всего того, что довелось увидеть здесь в академии.

Кругом чистота и порядок. Но наивно полагать, что юные хоккеисты — сплошь аккуратисты. Здесь следят за порядком заведующая интернатом и несколько сотрудниц. В нынешних условиях в достижении результата и успеха важна каждая деталь. Поэтому и в челябинской Академии хоккея «Трактор» все заточено на то, чтобы ребята занимались в комфортных условиях, повышали свой уровень мастерства и не отвлекались на эти детали.

В конечном итоге из таких вот мелочей и складывается профессиональный подход во всем. В том числе и в подготовке будущих звезд для главной команды города.