Хоккейный клуб «Трактор» произвел обмен игроками с командой «Адмирал»

Челябинской команде оказался не нужен защитник Александр Шепелев

Хоккейные клубы «Трактор» и «Адмирал» произвели обмен игроками, в результате которого защитник «черно-белых» Александр Шепелев следующий сезон проведет в команде из Владивостока. Взамен челябинцы получили права на форварда Семена Панкратова. С ним штаб «Трактора» заключил просмотровый контракт до конца лета этого года, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Александр Шепелев является воспитанником хоккейной школы «Трактор». В сезоне-2019/2020 он дебютировал в чемпионате КХЛ, однако в главной команде Челябинска не задержался. Хоккеист провел несколько сезонов в европейских чемпионатах, выступая за «Фридек-Мистер» (Чехия), «Мартин» и «Липтовски-Микулаш» (оба — Словакия).

Летом 2022-го Александр Шепелев вернулся в Челябинск и вместе с «Трактором» завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ в сезоне-2023/2024. За «черно-белый» клуб он провел 72 матча и набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности «+9».

По всей видимости, в новой команде защитнику не находилось места в составе, поэтому штаб «Трактора» нашел возможность произвести обмен с клубом «Адмирал». Форвард команды из Владивостока Семен Панкратов заключил с «Трактором» просмотровый контракт до конца текущего межсезонья. Если ему удастся проявить себя и убедить тренерский штаб «черно-белых» в том, что ему подходит, — челябинцы смогут заключить с хоккеистом полноценный контракт.

Отметим, что Семен Панкратов является воспитанником хоккейной школы «Крыльев Советов». Профессиональную карьеру начал в системе московского «Динамо». Летом 2021 года оказался в ЦСКА, с которым дважды завоевал Кубок Гагарина. В ноябре 2023-го был обменян в «Адмирал», за который провел 36 встреч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (2+5) баллов за результативность.

Напомним, что в эти дни «Трактор» готовится к сезону под руководством канадского специалиста Бенуа Гру. Накануне команда провела открытую тренировку для болельщиков и СМИ, а главный тренер «черно-белых» поделился своими эмоциями и впечатлениями о работе в России.