Экс-форвард «Трактора» Андрей Чибисов проведет сезон в чемпионате Казахстана

Серебряный призер Олимпийских игр подписал контракт с клубом «Арлан» из Кокшетау

Экс-хоккеист сборной России, челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга» Андрей Чибисов следующий сезон проведет в чемпионате Казахстана. Известный форвард подписал контракт на один сезон с клубом «Арлан» из Кокшетау. Сезон-2023/2024 хоккеист должен был провести в «Тракторе», однако не сыграл ни одного матча за челябинский клуб из-за проблем со здоровьем.

Андрею Чибисову 31 год, и по хоккейным меркам это период расцвета. Пик в карьере игрока пришелся период выступлений за магнитогорский «Металлург». Именно здесь он состоялся как хоккеист, став одним из лидеров команды, получил приглашение в состав национальной сборной России. В 2022 году получил вызов в олимпийскую команду, в составе которой завоевал серебро Олимпийских игр в Пекине.

В мае 2023 года форвард подписал контракт с челябинским «Трактором». Однако сначала пропустил все летнее межсезонье, а затем и сезон, так не проведя в составе «черно-белых» ни одного матча. В апреле 2024 года генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков на пресс-конференции сообщил челябинским журналистам о том, что контракт с хоккеистом не будет продлен.

«Андрей пропустил сезон по медицинским причинам. С ним произошел несчастный случай, это связано с его здоровьем. По личной просьбе мы не будем разглашать характер его травмы, надеемся, что он уже полностью восстановился и проведет следующий сезон — но он будет не в нашей команде», — рассказал Алексей Волков.

Сегодня, 12 августа, объявил о заключении контракта с хоккеистом клуб «Арлан» из Казахстана. Сообщается, что Андрей Чибисов подписал соглашение с командой из Кокшетау до конца сезона-2024/2025.