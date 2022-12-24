Хоккеисты «Трактора» в овертайме уступили в гостях московскому «Динамо»

Дебютную шайбу за челябинцев забросил новобранец Никита Сошников

Сегодня, 24 декабря, хоккеисты челябинского «Трактора» в чемпионате КХЛ оказали достойное сопротивление одному из лидеров Западной конференции московскому «Динамо». В гостевом поединке южноуральцы проиграли в овертайме со счетом 3:4. Дебютную шайбу за «черно-белых» забросил Никита Сошников, три голевые передачи на счету капитаана команды Антона Бурдасова, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В Москве за «черно-белых» дебютировал новобранец «Трактора» Никита Сошников. Пропускали поединок Петр Хохряков, Александр Шепелев и Иван Стежкин. Их заменили Игорь Исаев и 17-летний Александр Рыков.

Первый период встречи остался за южноуральцами. Счет в поединке открыли «динамовцы» — в большинстве отличился Александр Скоренов. Подопечные Анвара Гатиятулина сначала ответили шайбой в неравных составах в исполнении Тему Пулккинена. На закате игрового отрезка челябинцев вывел вперед Алексей Бывальцев. Ассистировали ему Антон Бурдасов и Никита Сошников, который набрал первый балл за «Трактор».

Во второй двадцатиминутке гости контролировали ход поединка и были близки к третьей шайбе. Столичный клуб на последнем рубеже выручил голкипер Илья Коновалов. На закате периода челябинцы из-за игры в меньшинстве прижались к своим воротам, чем воспользовался Андрей Миронов — 2:2.

Третий отрезок поединка начался с шайбы Никиты Сошникова, который броском под перекладину вывел «Трактор» вперед. Несколько минут спустя форвард «черно-белых» отправился в штрафной бокс, чем воспользовались москвичи. В неравных составах отличился Егор Мартынов — 3:3. Основное время игры завершилось вничью. Встреча перешла в овертайм, где Андрей Миронов принес победу «динамовцам» — 3:4.

Следующий челябинцы сыграют 26 декабря в Магнитогорске с «Металлургом».