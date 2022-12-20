Сегодня, 20 декабря, руководство хоккейного клуба «Трактор» объявило о подписании контракта с нападающим Никитой Сошниковым. Соглашение с форвардом рассчитано на два года. В сентябре этого года Никита перешел в «Нью-Йорк Айлендерс» в НХЛ, но спустя два месяца его отправили во вторую команду в АХЛ, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Никита Сошников является воспитанником «Спутника» из Нижнего Тагила. В 2009 году форвард оказался в мытищинском «Атланте», а сентябре 2013 нападающий дебютировал за главную команду в КХЛ и забросил первую шайбу в Лиге. Позже Никита Сошников переехал в Северную Америку, где выступал за команды в НХЛ и АХЛ: «Торонто Мейпл Лифс», «Торонто Марлис», «Сент-Луис Блюз» и «Сан-Антонио Рэмпэйдж», но вскоре игрок вернулся в Россию.
«Для усиления атакующей линии мы подписали двухлетний контракт с Никитой — креативным форвардом с российским паспортом, что очень ценно при будущем сокращении лимита на легионеров. Сегодня на рынке очень мало хоккеистов с таким набором опций: скоростных, с отличным броском и опытом игры в ведущих командах КХЛ и за океаном. Приветствуем нашего новичка в Челябинске», — рассказал генеральный директор челябинского клуба Иван Савин.
В КХЛ форвард играл за уфимский «Салават Юлаев», московский ЦСКА и омский «Авангард». В сезоне 2019/2020 хоккеист набрал 48 (27+21) очков за уфимскую команду в регулярном чемпионате и занял третью строку в списке бомбардиров. В составе «армейцев» нападающий стал обладателем Кубка Континента и серебряным призером чемпионата России (2021).
В сентябре этого года Никита Сошников подписал контракт с клубом «Нью-Йорк Айлендерс», который выступает в НХЛ. Спустя два месяца его отправили в расположение своей команды в АХЛ. В общей сложности в НХЛ игрок провел 90 матчей и набрал 16 (8+8) очков, а в лиге АХЛ нападающий сыграл 103 матча, в которых заработал 62 (34+28) балла. В челябинском «Тракторе» форвард будет выступать под 90 номером.
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