Директор и главный тренер ХК «Трактор» сыграют за разные команды в Матче поколений

Иван Савин и Анвар Гатиятулин сыграют товарищеский матч в честь 75‑летия клуба

Сегодня, 27 декабря, в Челябинске состоится товарищеский хоккейный Матч поколений, приуроченный к 75-летию ХК «Трактор». В игре примут участие две команды, составленные из ветеранов челябинского клуба. Нынешний директор Иван Савин и главный тренер Анвар Гатиятулин сыграют в разных командах, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Матч поколений пройдет в ледовой арене «Трактор». В нем примут участие известные хоккеисты команды прошлых лет. Сам поединок открывает программу 75-летнего юбилея клуба. Мероприятие начнется с автограф-сессии, а завершится товарищеской игрой двух команд. Продолжительность встречи — три периода по 20 минут «грязного» времени с двумя перерывами на мастер-шоу. После матча — общее фото с болельщиками на льду.

Накануне стали известны составы команд, а также их наставники. Команду «Черных» возглавил тренерский дуэт Юрий Шумаков / Николай Макаров. Командой «Белых» будут руководить Анатолий Картаев / Игорь Калянин.

Матч поколений. 27 декабря, арена «Трактор». 19:00.

Команда «Черные»:

Голкиперы: Георгий Гелашвили, Михаил Емельянов.

Защитники: Анвар Гатиятулин, Алексей Васильченко, Олег Пиганович, Владимир Гапонов.

Нападающие: Станислав Чистов, Константин Панов, Максим Якуценя, Алексей Тертышный, Алексей Петров, Владимир Воронцов, Сергей Хрущев, Олег Черкасов, Дмитрий Талайков, Дмитрий Демидов.

Команда «Белые»:

Голкиперы: Борис Тортунов, Андрей Зуев.

Защитники: Иван Савин, Александр Шинин, Алексей Чикалин, Марат Аскаров, Денис Денисов, Матвей Денисов.

Нападающие: Равиль Гусманов, Владимир Антипов, Антон Глинкин, Евгений Галкин, Евгений Любимов, Сергей Гомоляко, Владимир Кречин, Андрей Диденко, Александр Глазков, Александр Рожков, Сергей Иванов.

Основой формы, выполненной в черно-белых цветах, стал вышитый леттеринг «Трактор». Одним из элементов является фирменный патч «75», а также контрастные полосы, взятые как часть одного из исторических комплектов.

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Вход для болельщиков свободный. В прямом эфире матч покажет телеканал ОТВ. Трансляция будет также доступна на сайте 1obl.tv.

Возрастное ограничение: 0+.