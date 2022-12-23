Ветераны «Трактора» выбрали пять лучших игроков в истории челябинского клуба

На официальном сайте команды подвели итоги голосования

Сегодня, 22 декабря, стали известны итоги голосования среди ветеранов ХК «Трактор», которым предложили выбрать лучших хоккеистов в истории клуба. На основе их выбора была составлена символическая вторая пятерка игроков команды. Ранее свой выбор сделали болельщики и журналисты, теперь в голосовании предстоит принять участие представителям клуба, сообщается на официальном сайте ХК «Трактор».



Голосование лучших хоккеистов в истории ХК «Трактор» приурочено к 75-летию челябинского клуба. На протяжении недели на официальном сайте «Трактора» для ветеранов «черно-белых» было доступно голосование за хоккеистов и тренеров, по итогам которого была создана пятерка полевых игроков.



Символическая сборная ХК «Трактор» (выбор ветеранов):



Защитники: Андрей Сапожников — Валерий Никулин.



Нападающие: Константин Астраханцев — Сергей Гомоляко — Равиль Гусманов.



Финальным этапом голосования станет выбор представителей клуба. 28 декабря в честь 75-летнего юбилея «Трактора» на матче с «Салаватом Юлаевым» будут названы 25 лучших хоккеистов и тренеров в истории. Также каждая из групп респондентов составит свою пятерку, а трио тренеров и пара голкиперов будут выбраны после объединения результатов всех голосовавших. Пока лидерами среди наставников являются Валерий Белоусов, Геннадий Цыгуров и Анвар Гатиятулин. Среди вратарей — Майкл Гарнетт и Сергей Мыльников.



Также отдельно будет названа пятерка самых заслуженных воспитанников клуба, которые добились выдающихся результатов в хоккее и приносили славу Челябинску, будучи хоккеистами других команд.



Итоги голосования будут подведены 28 декабря в день празднования 75-летнего юбилея «Трактора».

