Хоккеисты «Трактора» уступили в овертайме «Барысу» в чемпионате КХЛ

Челябинцы не смогли сделать подарок на 50-летие президенту клуба Алексею Текслеру

Сегодня, 19 декабря, в чемпионате КХЛ хоккеисты «Трактора» в домашнем поединке в равной игре уступили «Барысу» в овертайме — 2:3. Нашей команде не удалось преподнести подарок на 50-летний юбилей губернатору области, президенту ХК «Трактор» Алексею Текслеру, сообщает корреспондент Первого областного.

Игра с клубом из Казахстана играла важное с турнирной точки значение. Обе команды ведут ожесточенную борьбу наряду с «Нефтехимиком» и «Амуром» за место в восьмерке сильнейших на «Востоке». И, казалось бы, к очному противостоянию «Трактор» подошел в хорошей физической готовности. Успешно «черно-белые» сыграли в гостевой серии игр, набрав 5 очков из 6 возможных. «Барыс», напротив, потерпел четыре поражения кряду, опустившись на последнее место в Восточной конференции.

Казалось, все расклады были в пользу «Трактора». Тем более, что сегодня, 19 декабря, исполнилось 50 лет губернатору Челябинской области, президенту клуба Алексею Текслеру. Однако игра пошла не по нужному нам сценарию.

Старт встречи остался за игроками «Трактора», которые дважды подряд играли в большинстве, но не сумели реализовать лишнего. «Барыс» действовал на контратаках и гости лишь изредка доводили шайбу до ворот Сергея Мыльникова. С немногочисленными бросками голкипер южноуральцев уверенно справлялся.

На первых минутах второй 20-минутки гости вновь удалились. Никита Тертышный был самым активным в атаке и, казалось, близок к голу, но гостей спас Юлиус Гудачек. Забегая вперед, «Трактор» по итогам игрового отрезка перебросал соперника 18:8, но лишь один выстрел достиг цели. Михаил Горюнов-Рольгизер открыл счет в поединке — 1:0.

На первых минутах третьего периода игроки «Барыса» перевернули ход встречи. Антон Сагадеев и Александр Борисевич вывели гостей вперед. «Трактор» сумел отыграться на экваторе двадцатиминутки — отличился Роберт Хэмилтон. Для канадца эта шайба стала первой в КХЛ. До сирены счет остался неизменным. Встреча перешла в овертайм, где все решил гол Никиты Михайлиса.



Следующий матч подопечные Анвара Гатиятулина проведут также на своем льду — 23 января наша команда сразится с казанским «Ак Барсом».