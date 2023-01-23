Хоккеисты «Трактора» уступили набравшему ход «Ак Барсу» в чемпионате КХЛ

Челябинский клуб не смог вернуться в зону плей-офф на «Востоке», уступив казанцам 0:2

Сегодня, 23 января, хоккейный клуб «Трактор» потерпел очередное поражение в чемпионате КХЛ. В Челябинске подопечные Анвара Гатиятулина уступили набравшему ход казанскому «Ак Барсу» со счетом 0:3. Клуб из Татарстана набирает очки в десяти матчах кряду. Южноуральцы остались на последнем месте в Восточной конференции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

По ходу нынешнего чемпионата КХЛ и «Трактор» и «Ак Барс» оказались в схожей ситуации: провальный старт турнира отбросил команды в подвал турнирной таблицы. Лишь ближе к середине «регулярки» клуб из Татарстана, сменив главного тренера, стал выправлять ситуацию. Теперь он в непосредственной близости к группе лидеров. Челябинцы же хоть и улучшили свою игру и результаты после новогодних каникул, продолжают вести борьбу за место в зоне плей-офф на «Востоке».

«Ак Барс» к поединку с «Трактором» подошел с отличной серией, выиграв 8 из 9 последних матчей. И в подтверждение этому здорово начал игру с челябинцами. Хотя первая опасная возможность открыть счет в матче была у хозяев. После ювелирной передачи защитника через всю площадку на рандеву с голкипером казанцев выскочил Никита Тертышный. В последний момент Вячеслав Войнов помешал форварду нанести бросок по воротам.

К середине периода преимущество гостей было уже подавляющим. Едва ли не каждая их атака проходила как нож сквозь масло через шаткую оборону «черно-белых». В конечном итоге, эти старания увенчались взятием ворот: блеснул индивидуальным мастерством Александр Радулов Приняв шайбу в средней зоне, он укрыл ее корпусом, сблизился с вратарем и в противоборстве с защитниками с неудобной руки послал резиновый диск под перекладину — 0:1.

Он же оказался в центре внимания под занавес периода, когда грубо атаковал в область головы форварда челябинцев Михаила Котляревского. Судьи не стали выписывать ему матч-штраф, а дали лишь 2+2 минуты. Увы, но даже в большинстве «черно-белые» не смогли создать опасных моментов у ворот Тимура Билялова. За весь первый период челябинцы нанесли лишь 4 (!) броска в створ ворот соперника.

«Да, мы знаем, что „Ак Барс“ на подъеме, здорово действуют в обороне. Но нам надо свои задачи выполнять, искать свою игру и действовать более агрессивно в атаке. В перерыве тренеры подскажут как действовать, все в наших руках», — отметил после окончания первого периода Альберт Яруллин в прямом эфире телеканалу ОТВ.

В самом начале второй 20-минутки гости удвоили преимущество, реализовав большинство. Точный выстрел с дальней дистанции удался защитнику «барсов» Никите Лямкину — 0:2. После второй пропущенной шайбы игра у «Трактора» окончательно расклеилась. Несмотря на то, что команде нужно было что-то придумывать в атаке, ход игры никак не изменился. А под занавес периода хозяева и вовсе «привезли» шайбу в свои ворота: Сергей Мыльников нерасторопно выбросил шайбу из-за ворот, Сергей Телегин неудачно махнул клюшкой на «пятачке» — и нате, вынимайте: 0:3. Судьи записали гол на счет форварда «зеленых» Станислава Галиева.

В заключительном отрезке матча «барсы» стали играть по счету: не форсировали свои действия в атаке. Челябинцы осмелели, но не настолько, чтобы доставлять серьезные проблемы обороне соперника. И все же их гол выглядел логичным. Антон Бурдасов подкараулил отскок от борта и с острого угла добил шайбу в ворота — 1:3.

У хозяев оставалось еще 10 минут для того, чтобы спасти матч. Увы, не удалось. Более того, челябинцы пропустили вновь — за 4,5 минуты до финальной сирены цели достиг бросок Василия Токранова, который и установил окончательный счет в матче — 1:4.

Впереди у «Трактора» сложнейший гостевой выезд по маршруту Омск — Астана — Казань. С «Авангардом» челябинцы сыграют 25 января.