Хоккеисты «Трактора» одержали в Омске волевую победу над «Авангардом»

Челябинский клуб продолжает борьбу за место в кубковой восьмерке Восточной конференции чемпионата КХЛ

Сегодня, 25 января, челябинский «Трактор» преподнес сюрприз, выиграв в гостевом поединке чемпионата КХЛ у омского «Авангарда». Один из лидеров Восточной конференции уступил со счетом 1:4. Южноуральский клуб благодаря победе вернулся в борьбу за место в плей-офф, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

После поединка с «Ак Барсом» в составе челябинского клуба произошло несколько изменений. На лед в Омске первым номером вышел Кирилл Устименко, Сергей Мыльников остался в запасе — тренерский штаб «Трактора» дал ему отдохнуть. Кирилла Капустина заменил Петр Хохряков.

Первый период матча прошел в борьбе за инициативу. Команды несколько раз обменялись опасными выпадами, но без заброшенных шайб. Челябинцы здорово прессинговали и в атаке выглядели намного активнее, перебросав соперника 15:9. На закате игрового отрезка «черно-белые» заработали большинство.

С первых минут второго отрезка игра шла у ворот Василия Демченко. «Авангард» отбился и в контратаке нападающий омичей Владимир Ткачев открыл счет — 1:0. «Трактор» ответил двумя шайбами за 56 секунд. Сначала Алексей Бывальцев отыграл преимущество хозяев, а Владимир Ткачёв вывел «черно-белых» вперед — 2:1. Во второй шайбе принял участие Кирилл Устименко, для нашего голкипера это первый результативный балл в КХЛ.

В заключительном отрезке поединка «Трактор» не стал отсиживаться в обороне, гости продолжили играть активно. За семь минут до сирены Антон Бурдасов воспользовался ошибкой омичей, убежал на рандеву с Василием Демченко и забросил третью шайбу «черно-белых».

На финише встречи Михаил Кравец заменил голкипера «Авангарда» на шестого полевого игрока. Этим воспользовался Никита Сошников — гол. Итоговый счет установил Алекс Броадхерст. 4:2 — важная победа подопечных Анвара Гатиятулина.

Следующий поединок «Трактор» сыграет послезавтра, 27 января. Челябинцам предстоит сыграть в Астане с «Барысом» — прямым конкурентом за место в кубковой восьмерке на «Востоке».