Хоккеисты «Трактора» с разгромным счетом проиграли «Ак Барсу» в чемпионате КХЛ

В гостях челябинский клуб уступил казанцам — 0:6

Сегодня, 29 января, хоккейный клуб «Трактор» потерпел очередное поражение в чемпионате КХЛ. В Казани подопечные Анвара Гатиятулина с разгромным счетом проиграли казанскому «Ак Барсу» — 0:6. Южноуральцы остаются на последнем месте в Восточной конференции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».



Перед игрой в Казани тренерский штаб южноуральцев сделал несколько перестановок в составе. Первым номером на лед вышел Сергей Мыльников. Сергей Калинин стал центром второго звена, Владимир Ткачев отправился на край третьей пятерки, а Михаил Котляревский в сочетание к Никите Сошникову и Алексею Бывальцеву.



Первый период матча прошел в равной борьбе за инициативу. Челябинцы имели пару хороших моментов в атаке, но «черно-белым», как в принципе во многих играх текущего сезона, не хватило реализации. В одном из эпизодов Кирилл Капустин перехватил шайбу в средней зоне и убежал на рандеву с голкипером «Ак Барса», но форвард не сумел переиграть вратаря казанцев.



Челябинцы на равных играли с «Ак Барсом» только в первом периоде. Во втором отрезке игры хозяева забросили две шайбы. Сначала Вадим Шипачев открыл счет, затем Станислав Галиев реализовал большинство — 0:2. «Трактор» дважды играл в неравных составах, но ни разу не реализовал большинство.



В заключительном периоде «черно-белые» не смогли ничего противопоставить хозяевам. Хозяева забросили еще четыре безответные шайбы. По разу отличились Кирилл Петров, Дмитрий Кагарлицкий, Александр Радулов и Станислав Галиев. По итогу крупное поражение в Казани — 0:6. Послезавтра, 31 января, «Трактор» на своей площадке примет московское «Динамо».

