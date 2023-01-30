Тренерский штаб сборной России во главе с ассистентом главного тренера «Трактора» Игорем Ефимовым определился с составом молодежной сборной для участия в турнире «Кубок Будущего», который пройдет в Минске с 9 по 11 февраля. В состав юниорской команды вызван защитник «Трактора» Артем Щучинов, сообщает пресс-служба «черно-белых».
Команда проведет учебно-тренировочный сбор с 1 по 7 февраля на базе УТЦ «Новогорск» и контрольный матч против клуба АКМ в Туле. 8 февраля молодежка отправится в Минск, где в первом поединке сыграет со сборной России U17.
«Мы всегда хотим видеть в сборной сильнейших игроков, но в то же время считаем, что если ребята играют в основном составе клубов КХЛ, то, пока мы не выступаем на международных турнирах самого высокого уровня, им лучше получать практику там. Поэтому поговорили с клубами и решили не вызывать некоторых ребят на этот турнир. Вдобавок части игроков не позволили приехать повреждения. И, конечно, мы следим за результатами кандидатов в сборную и тех, кто сейчас хорошо выступает за свои клубы, тоже хотим посмотреть в деле», — рассказал главный тренер юниорской сборной России U18 Игорь Ефимов.
Расписание «Кубка Будущего» по челябинскому времени:
9 февраля, четверг
16:30 Россия U18 vs Россия U17
10 февраля, пятница
17:30 Казахстан U20 vs Россия U18
21:30 Беларусь U20 vs Россия U17
11 февраля, суббота
14:30 Россия U17 vs Казахстан U20
19:30 Беларусь U20 vs Россия U18
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес