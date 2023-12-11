Хоккеисты «Трактора» и «Металлурга» выиграли Матч звезд КХЛ — 2023

В финальном матче команда «Дивизиона Харламова» победила по буллитам у «Дивизиона Тарасова»

В Санкт-Петербурге завершился Матч звезд КХЛ — 2023, победителем которого стала команда «Дивизион Харламова». В финальном матче она выиграла по буллитам у «Дивизиона Тарасова». В составе команды выступили четыре южноуральских хоккеиста из клубов «Трактор» и «Металлург» — Максим Шабанов, Семен Дер-Аргучинцев, Егор Яковлев и Никита Гребенкин, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В сумасшедшем финале команда дивизиона Харламова вырвала победу у «тарасовцев» в серии бросков — 7:6. Самым результативным игроком матча стал Трой Джозефс, набравший 4 (2+2) очка. Форвард «Трактора» Максим Шабанов также отметился заброшенной шайбой.

«Я впервые на таком мероприятии в качестве тренера. Все понравилось — шикарная атмосфера, получили удовольствие от общения с хоккеистами в неформальной обстановке. Знал, куда еду, понимал, что надо просто стоять — ребята сами все сделают», — рассказал пресс-службе КХЛ главный тренер победителей МВЗ-2023, наставник ХК «Металлург» Андрей Разин.

Основное время матча не выявило победителя, исход противостояния решился в серии буллитов. В них героями стали Владислав Подъяпольский и форвард «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев. Первый не пропустил, второй стал единственным, переигравшим Алексея Колосова.

«Впечатления потрясающие. Здесь очень хорошая, приятная атмосфера. Было круто. Приятно было победный буллит забить! В буллитной серии обе команды хотели постараться выиграть. Кому бы я посвятил эту победу? Всем! Попасть на такое мероприятие прикольно. У меня такое первый раз, я рад сегодня быть здесь», — поделился впечатлениями Семен Дер-Аргучинцев.

Отметим, что Матч звезд КХЛ — 2023 установил рекорд посещаемости — в первый день на трибуны пришли 19 682 болельщика, во второй — 20 384 зрителя. Напомним, что в прямом эфире полуфинальные и финальные игры Матча звезд КХЛ — 2023 показал телеканал ОТВ.