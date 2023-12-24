«Металлург» выиграл битву лидеров «Востока» в чемпионате КХЛ

Магнитогорский клуб в гостях победил у омского «Авангарда» со счетом 3:2

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали победу с минимальным счетом в гостевом поединке с омским «Авангардом». Победная шайба на счету форварда «сталеваров» Люка Джонсона. Южноуральский клуб благодаря выигрышу вышел в единоличные лидеры Восточной конференции чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Металлург» открыл счет в матче уже на 6-й минуте: в большинстве шайбу забросил Даниил Вовченко. Однако омичи недолго уступали в счете. В середине периода им также удалось реализовать «лишнего» благодаря усилиям Михаила Беляева.

Во втором периоде гости вновь вышли вперед благодаря заброшенной шайбе в большинстве Максима Карпова, а в начале третьего игрового отрезка они увеличили преимущество до двух шайб — гол на счету Люка Джонсона. Спустя три минуты «Авангард» сократил отставание благодаря голу Игоря Гераськина. В оставшееся время хоккеисты хозяев сравнять счет так и не сумели, уступив со счетом 2:3.

«Хочу отметить нашу игру в меньшинстве. Удалось сдержать одну из сильнейших бригад большинства в Лиге во главе с Буше и Ткачевым. Команды достойны друг друга, сегодня нам удалось забросить на одну шайбу больше. На турнирную таблицу мы не смотрим, хотелось просто выиграть у конкурента», — подвел итог встречи главный тренер ХК «Металлург» Андрей Разин.

В следующем поединке магнитогорцы сыграют 26 декабря в Тольятти с «Ладой». В этом году южноуральцам предстоит также провести еще две игры: 28 декабря в гостях с «Ак Барсом» и 30 декабря дома с «Куньлунем».