Стали известны капитаны дивизионов на Матче звезд КХЛ — 2023

Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» 9 и 10 декабря

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала имена капитанов сборных дивизионов на предстоящем Матче звезд КХЛ — 2023. Ими стали Николай Голдобин (дивизион Боброва), Никита Гусев (дивизион Тарасова), Александр Радулов (дивизиона Харламова «Ак Барса») и Владимир Ткачев (дивизиона Чернышева «Авангарда»), сообщает пресс-служба КХЛ.Капитаном сборной дивизиона Боброва стал экс-нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин, который сейчас выступает за московский «Спартак». В текущем сезоне на его счету 51 (25+26) очко в 39 матчах. Команду дивизиона Тарасова поведет за собой форвард московского «Динамо» Никита Гусев. А капитаном дивизиона Чернышева станет нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев.Капитаном сборной дивизиона Харламова был выбран нападающий Александр Радулов из «Ак Барса». Отметим, что в эту команду вошли игроки магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев, Никита Гребенкин. А также нападающие «Трактора» Максим Шабанов и Семен Дер-Аргучинцев, который заменил травмированного Дмитрия Яшкина из «Ак Барса».Кроме того, примут участие в Матче звезд КХЛ — 2023 еще два воспитанника южноуральского хоккея — нападающие Никита Коростелев из «Северстали» и Николай Прохоркин из «Сибири».Добавим, что Матч звезд КХЛ состоится на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге 9–10 декабря 2023 года. Соревнование пройдет в формате мини-турнира «3 на 3». В нем сыграют команды четырех дивизионов: Харламова, Боброва, Тарасова и Чернышева.