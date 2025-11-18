Хоккеисты «Металлурга» выиграли южноуральское дерби у «Трактора»

Челябинский клуб без Бенуа Гру сыграл достойно, а магнитогорский — на своем привычно высоком уровне — 3:4

Хоккейное южноуральское дерби в чемпионате КХЛ завершилось в пользу «Металлурга». Челябинский «Трактор» без покинувшего клуб Бенуа Гру оказал достойное сопротивление лидеру чемпионата. Уступая 1:4, «черно-белые» вновь проявили характер и едва не совершили камбэк, но все же проиграли с минимальным счетом, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

У челябинского «Трактора» перед очной встречей с «Металлургом» и без того проблем хватало. А тут еще «черно-белые» остались без своего верховного главнокомандующего — покинул Челябинск главный тренер команды Бенуа Гру. https://www.1obl. ru/news/sport/glavnyy-trener-khk-traktor-benua-gru-rasskazal-pochemu-on-pokidaet-chelyabinsk/ А тут, как назло, еще и встреча с принципиальным соперником в лице «Металлурга» — лучшей командой Лиги.

Разумеется, магнитогорцы были фаворитами в этом южноуральском дерби. Любопытно было посмотреть на то, как «Трактор» сыграет без Бенуа Гру в игре с сильным оппонентом. Была и у матча и еще одна интрига — забьет ли в ворота родного клуба Евгений Кузнецов? 92-й номер «Металлурга» сегодня был в центре внимания.

Начало матча обескуражило. Мало кто сомневался, что «Металлург» возьмет под контроль шайбу и будет действовать с позиции силы. Удивило то, КАК доминировали «сталевары», прижав соперника к своим воротам. Уже в самом дебюте шайба после броска Михаила Федорова угодила в штангу, имел шанс открыть счет в матче Дерек Барак.

На 4-й минуте гости добились своего. Индивидуальное мастерство продемонстрировал Роман Канцеров. Один из лучших бомбардиров Лиги «оставил в дураках» защитника «Трактора» Джордана Гросса, а затем с неудобной руки «прошил» Криса Дригера — 0:1.

«Трактор» вынужден был обороняться: за 8 минут игры «черно-белые» не нанесли ни одного броска в створ ворот соперника! Но выжали максимум из возможного, когда удалось организовать острый контрвыпад. Джошуа Ливо выход «1 в 0» не реализовал, зато со второй попытки Михаил Григоренко протолкнул шайбу в ворота — 1:1.

В середине периода «Металлург» снова вышел вперед. На этот раз в центре внимания оказался Руслан Исхаков. Форвард гостей выдержал паузу и в нужный момент бросил — 1:2. И лишь только после этой пропущенной шайбы челябинцы «проснулись», отодвинули игру от своих ворот, а еще дали надежду болельщикам на то, что не все у них так плохо. Хоккеисты «Трактора» провели несколько хороших позиционных атак. К взятию ворот они не привели, но смотрелись очень перспективно.

Во втором отрезке матча игра чуть успокоилась. «Металлург» чуть острее действовал в атаке, но и «Трактор» смотрелся вполне себе неплохо. Игра взорвалась ближе к концу периода, когда команды сначала обменялись голевыми моментами (браво голкиперам), а затем гости увеличили преимущество. Точный бросок нанес Александр Сиряцкий после классной передачи Владимира Ткачева.

Надо отдать должное хоккеистам «Трактора», они совершили несколько хороших подходов к владениям соперника. Не хватало самой малости, чтобы довести свои атаки до логического завершения.

Достойно смотрелись хозяева площадки и в третьем отрезке матча. Но пропустили в середине периода. Магнитогорцы здорово провели контратаку, которую точным броском завершил Валерий Орехов. 1:4 — казалось бы, на этом и можно ставить точку... Но «Трактор» не сдался!

Григорий Дронов в середине периода реализовал большинство — цели достиг его мощный щелчок от синей линии. Сократили разрыв в счете челябинцы тогда, когда пошли ва-банк и сняли вратаря на шестого полевого игрока. Джошуа Ливо сделал счет 3:4! На большее хозяев льда уже не хватило, хотя Михаил Горюнов-Рольгизер имел хороший шанс выровнять положение.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 18 ноября. «Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:4 (1:2, 0:1, 2:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Роман Канцеров (Робин Пресс, Алексей Маклюков), 03:18 (5×5).

1:1 — Михаил Григоренко (Джошуа Ливо, Виталий Кравцов), 08:18 (5×5).

1:2 — Руслан Исхаков (Александр Петунин, Робин Пресс), 11:23 (5×5).

1:3 — Александр Сиряцкий (Владимир Ткачев, Егор Коробкин), 38:19 (5×5).

1:4 — Валерий Орехов (Роман Канцеров, Михаил Федоров), 47:14 (5×5).

2:4 — Григорий Дронов (Виталий Кравцов, Джошуа Ливо), 50:31 (5×4).

3:4 — Джошуа Ливо (Василий Глотов, Михаил Григоренко), 55:42 (6×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Роман Канцеров («Металлург»)

Забил гол-красавец, открыв счет в матче. Ассистировал Валерию Орехову, когда тот забросил в третьем периоде четвертую шайбу.

Джошуа Ливо («Трактор»)

Даже не в самых результативных и не очень удачных матчах выжимает из себя максимум. «Трактор» забросил три шайбы, и в каждом взятии ворот Джош принял участие — набрал в итоге 3 (1+2) очка.

Руслан Исхаков («Металлург»)

Круто провел первую половину матча, был очень активным. Отличился лишь раз, хотя моментов было на 3-4 гола.

Впереди у «Трактора» еще один домашний поединок. Уже послезавтра, 20 ноября, «черно-белые» сыграют в Челябинске с хабаровским «Амуром». Кто знает — может быть, к этому матчу последуют важные кадровые новости из штаба команды. Чем раньше боссы клуба придут к какому-либо решению — тем лучше.

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).