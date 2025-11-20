Хоккейный клуб «Металлург» выиграл уральское дерби у «Автомобилиста»

Магнитогорцы после победы над «Трактор» огорчили еще одних географических соседей — 5:4

Результативный и зрелищный хоккей в Екатеринбурге показали команды «Автомобилист» и «Металлург». Магнитогорский клуб вырвал победу со счетом 5:4, закрепившись на лидирующей позиции в чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне «сталевары» выиграли у «Трактора» в Челябинске (4:3), а сегодня отправились огорчать еще один уральский клуб. Вот только сделать это им было непросто. «Автомобилист» как будто преодолел игровой кризис и в двух последних матчах праздновал успех. Причем, команда из Екатеринбурга здорово в этих поединках сыграла в атаке, забросив в ворота «Трактора» и «Нефтехимика» уж 11 шайб.

Равная игра с обоюдными шансами на успех. Так коротко можно охарактеризовать первый период между командами. В первой его половине чуть острее действовали хозяева льда, во второй больше активности в атаке проявляли гости. Открыли счет в матче хоккеисты «Автомобилиста», реализовав большинство. «Металлург» сравнял счет также при игре в неравных составах. Классную трехходовку завершил Михаил Федоров.

Во втором периоде очень близок был к тому, чтобы вывести хозяев вперед Кертис Волк — пожалуй, самый активный игрок матча. В последний момент его бросок с убойной позиции заблокировал защитник «Металлурга». За минуту до конца периода магнитогорцы вышли вперед. Прямой бросок удался Робину Прессу.

Третий период стал украшением матча. Игра практически не задерживалась в средней зоне, обе команды искали счастья в атаке. Поддал жару в этом огненном поединке Александр Шаров. Он с «пятака» поразил ворота и сравнял счет — 2:2. Не прошло и минуты, как гости вышли вперед. Классный пас на Дерека Барака исполнил Никита Михайлис — 2:3.

«Металлург», даже выйдя вперед, не стал прижиматься к своим воротам. И близок был к тому, чтобы увеличить преимущество. Но вместо этого пропустили в свои ворота. Причем, имея на одного игрока больше. «Автомобилист» организовал быстрый контрвыпад, и Алексей Бывальцев снова выровнял положение. Интересно, что начал атаку голкипер хозяев Евгений Аликин, на его счет была записана голевая передача.

Магнитогорцы снова большими силами пошли вперед. Помогли им в этом хоккеисты «Авмтобилиста», которые стали часто нарушать правила. В одном из эпизодов шикарный момент упустил Роман Канцеров. Шайбу после его броска парировал... защитник Кирилл Воробьев. И все же 8-й номер «Металлурга» добился своего: на 52-й минуте он вывел свою команду вперед.

Эта шайба лидера магнитогорского «Металлурга» стала ключевой, хотя и не победной. Южноуральцы забили еще один гол в пустые ворота, но в самой концовке хозяева льда подсластили пилюлю. Итоговый счет — 4:5 в пользу магнитогорцев.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 20 ноября. «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:5 (1:1, 0:1, 3:3).

Шайбы забросили:

1:0 — Кертис Волк (Рид Буше, Семен Кизимов), 09:22 (5×4).

1:1 — Михаил Федоров (Дерек Барак, Владимир Ткачев), 15:40 (5×4).

1:2 — Робин Пресс (Руслан Исхаков), 39:01 (5×5).

2:2 — Александр Шаров (Алексей Бывальцев, Роман Горбунов), 42:32 (5×5).

2:3 — Дерек Барак (Никита Михайлис), 43:35 (5×5).

3:3 — Алексей Бывальцев (Евгений Аликин), 46:40 (4×5).

3:4 — Роман Канцеров (Дерек Барак, Владимир Ткачев), 52:00 (5×4).

3:5 — Никита Михайлис (Александр Петунин, Руслан Исхаков), 59:25 (5×6).

4:5 — Артем Каштанов (Юрий Паутов, Никита Шашков), 59:47 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Дерек Барак («Металлург»)

Лучший игрок матча — набрал 3 (1+2) балла, причем в одном из эпизодов сделал все для того, чтобы забил Михаил Федоров. Классная игра легионера «Металлурга»!

Кертис Волк («Автомобилист»)

Забросил лишь одну шайбу, а мог и 3-4. Был очень активным на льду, немного не хватило удачи.

Михаил Федоров («Металлург»)

Молодой форвард магнитогорцев уже освоился в коллективе. Пополнил свой снайперский счет.

Впереди у «Металлурга» три домашних поединка. Соперниками «сталеваров» станут «Адмирал», «Авангард» и «Барыс».

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист» (Екатеринбург).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).