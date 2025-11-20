ХК «Трактор» уступил «Амуру» и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

Челябинцы провалили первый период из-за ошибок в обороне, а на камбэк не хватило сил — 4:6

Хоккеисты «Трактора» потерпели четвертое поражение подряд в чемпионате КХЛ. Сегодня, 20 ноября, челябинцы уступили на своем льду «Амуру» со счетом 4:6, причем пять шайб хозяева льда пропустили еще в первом периоде. В заключительном отрезке матча «черно-белые» едва не совершили камбэк, но пропустили в пустые ворота, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Вообще-то «Трактор» в текущем сезоне пропускал в одном матче немало шайб, причем на домашнем льду. На забыли игру 14 октября с омским «Авангардом»? Но в том поединке наши парни хоть и пропустили в свои ворота 8 шайб, но ответили пятью голами. Да и нужно учитывать силу соперника. При всем уважении к «Амуру», дальневосточники никогда к фаворитам Лиги не относились. А тут челябинцы пропустили от «тигров» аж пять шайб в первом периоде!

Хоккеисты «Амура» забивали на любой вкус — в равных составах и большинстве, в позиционных атаках и быстрых прорывах, дальними бросками и на добивании. Но гнев болельщиков вызвала четвертая шайба в ворота «Трактора». И эту злость они выместили на голкипере челябинского клуба Криса Дригере. Тот не справился с безобидным броском соперника, пропустив шайбу в «домик».

Тренеры отправили канадца отдыхать, выпустив Савелия Шерстнева, а зрители проводили канадца свистом и неодобрительным гулом. Пару минут спустя пропустил гол и номинально третий голкипер «Трактора» (есть еще Сергей Мыльников, но он находится в лазарете). В итоге 2:5 после 20 минут игры — ужасное начало матча с не самым сильным соперником.

Но отчаиваться было еще рано. Благо, что камбэчить «Трактор» не разучился и даже в этом сезоне несколько раз спасал матчи в безнадежных ситуациях. Да и отыграть отставание в три шайбы — задача хоть и сложная, но вполне решаемая. Сократили челябинцы разрыв в счете в середине периода, когда второй раз получили возможность сыграть в большинстве. Джошуа Ливо из-за ворот отдал классный пас на «пятак», а Андрей Светлаков в касание переправил шайбу в ворота — 3:5.

Практически тут же челябинцы еще раз сыграли в формате «5×4», однако в этот раз наказать соперника за грубость не удалось. «Трактор» давил, много времени провел в чужой зоне, но шайба не шла в ворота. Да и соперники в обороне пусть и с трудом, но сдерживали натиск. Они играли по счету и в надежде на то, что получится поймать южноуральцев на ошибке и забить в контратаке.

В третьем периоде «Трактор» сыграл здорово! Наконец-таки у ребят стало получаться в атаке. Но, справедливости ради скажем, что соперник изменил стиль игры, большими силами отошел назад и преследовал одну цель — не пропустить! Челябинцы сократили разрыв в счете до минимума. По голу на свой счет записали Андрей Светлаков и Джошуа Ливо. Мог сравнивать счет Артемий Низамеев, но угодил в штангу. В концовке «черно-белые» пошли ва-банк, выпустив шестого полевого игрока, но пропустили в пустые ворота. Итог этого результативного матча — 4:6. И кто знает, как бы закончилась игра, если не грубейшая ошибка Криса Дригера в первом периоде.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 20 ноября. «Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:6 (2:5, 1:0, 2:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Артем Шварев (Алекс Броадхерст, Иван Мищенко), 05:39 (5×4).

0:2 — Алекс Гальченюк (Олег Ли, Никита Евсеев), 07:43 (5×5).

1:2 — Андрей Прибыльский (Виталий Кравцов, Михаил Григоренко), 09:20 (5×5).

1:3 — Кирилл Петьков (Алекс Броадхерст, Алекс Гальченюк), 14:23 (5×5).

2:3 — Егор Коршков (Артемий Низамеев, Григорий Дронов), 16:09 (5×5).

2:4 — Кирилл Ураков (Илья Талалуев, Кирилл Петьков), 17:03 (5×5).

2:5 — Кирилл Петьков (Кирилл Ураков), 18:48 (5×5).

3:5 — Андрей Светлаков (Джошуа Ливо, Михаил Григоренко), 30:18 (5×4).

4:5 — Джошуа Ливо (Джордан Гросс, Виталий Кравцов), 43:00 (5×5).

4:6 — Алекс Гальченюк, 59:35 (5×6).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Кирилл Петьков («Амур»)

Набрал 3 (2+1) очка, став самым результативным игроком матча. Хороший матч от игрока, у которого в текущем чемпионате перед этой игрой было лишь 3 гола.

Джошуа Ливо («Трактор»)

Как бы ни играл челябинский клуб, а его лидер продолжает исправно набирать очки в каждом матче. В этот раз в его активе гол и результативная передача.

Кирилл Ураков («Амур»)

Хороший матч в активе форварда «тигров» — 2 (1+1) очка.

У «Трактора» есть небольшая пауза на раздумье — впереди пять дней отдыха. Следующую игру челябинцы сыграют на своем льду 26 ноября с «Шанхайскими драконами».

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).