Главный тренер ХК «Трактор» Бенуа Гру рассказал, почему он покидает Челябинск

Он поблагодарил болельщиков за поддержку

«Сегодня я принял решение сложить с себя полномочия главного тренера „Трактора“. В последнее время я больше не вижу себя человеком, который должен возглавлять команду. Я чувствую себя чрезвычайно уставшим — и морально, и физически. Со временем это стало для меня проблемой», — сообщил Бенуа Гру.

Он поблагодарил всех болельщиков «Трактора» и город Челябинск за поддержку. Ранее сообщалось, что официальная причина оставления должности — «по семейным обстоятельствам».

Исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» в матче против «Металлурга» будет Рафаэль Рише.

Отметим, что контракт канадского специалиста с ХК «Трактор» действовал с сезона-2024/2025. Вместе с командой он в минувшем сезоне дошел до финала Кубка Гагарина, в котором «черно-белые» уступили ярославскому «Локомотиву».