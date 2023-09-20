Хоккеисты челябинского фарм-клуба «Челмет» после резвого старта забуксовали на выезде, набрав лишь одно очко из 8 возможных. Сегодня, 20 сентября, «черно-белые» провели заключительный матч гостевой серии, в котором уступили «АКМ» из Тулы со счетом 0:3. Подопечные Максима Смельницкого опустились в середину турнирной таблицы, передает корреспондент ИА «Первый областной».
После игры в Москве, где «Челмет» проиграл «Звезде» со счетом 1:2, тренерский штаб южноуральцев внес несколько изменений в состав. В нападении появились Максим Махрин и Егор Иванов, а в воротах вышел Вячеслав Бутеец. Первый период прошел в равной борьбе, команды отыграли без опасных моментов, хотя по одному разу владели численным преимуществом.
Нарушение «Челмета» в концовке имело серьезные последствия. После перерыва «черно-белым» осталось продержаться в меньшинстве 17 секунд, однако в момент выхода челябинского хоккеиста, форвард «АКМ» Егор Яковлев открыл счет в матче — 0:1. У «черно-белых» был хороший момент, чтобы сравнять при игре «четыре на пять». Нападающий Алексей Рыкманов смог убежать от тульских защитников, но не попал в ворота.
В начале заключительного периода челябинцы снова нарушили правила и остались в меньшинстве. Хозяева около минуты разыгрывали шайбу, а потом форвард Денис Почивалов получил шайбу и попал в девятку — 0:2. В равных составах соперники сыграли недолго. Спустя минуту «черно-белые» вновь нарушили правила. Спецбригада «АКМ» выиграла вбрасывание и усилиями Максима Лазарева увеличила преимущество — 0:3. «Черно-белые» впервые в этом сезоне ни разу не поразили ворота соперника.
«Не пропусти мы в первой смене в Ханты-Мансийске, не пропусти в концовке в Москве, в Тюмени проиграли в овертайме, нам просто не хватает немного сил и технического мастерства. Где-то нам не хватило везения, где-то реализации, сегодня просто не хватило сил, соперник абсолютно заслуженно победил», — подвел итоги гостевой серии главный тренер «Челмета» Максим Смельницкий.
Следующий матч «Челмет» проведет 24 сентября. На домашней арене челябинцы сыграют против «Омских Крыльев».
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города