Хоккеисты челябинского «Челмета» поражением завершили гостевую серию в чемпионате ВХЛ

В Туле «черно-белые» уступили местному «АКМ» со счетом 0:3

«Не пропусти мы в первой смене в Ханты-Мансийске, не пропусти в концовке в Москве, в Тюмени проиграли в овертайме, нам просто не хватает немного сил и технического мастерства. Где-то нам не хватило везения, где-то реализации, сегодня просто не хватило сил, соперник абсолютно заслуженно победил»,

— подвел итоги гостевой серии главный тренер «Челмета» Максим Смельницкий.